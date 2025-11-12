事業家＆アスリートの二刀流！横須賀から世界へ羽ばたくウインドサーフィン選手、ワールドカップ出場決定

横須賀市

横須賀市を拠点に、ウインドサーフィン選手・事業家として活躍するN-Sports tracking Lab合同会社 代表 横井 愼也さんが、2025年11月13日～11月17日に津久井浜海岸で行われる「ＡＮＡウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会」に出場します。

横井さんは、選手として活動する傍ら、広域展開競技を見える化する選手用位置情報システム「HAWKCAST」を自ら開発。令和４年度スタートアップオーディションinYOKOSUKAでは見事、最高賞を受賞しました。

スポーツの現場に新しい風を吹き込み、競技とビジネス、どちらのフィールドでも波に乗る横井さん。今後のさらなる活躍が期待されています。

横須賀市は、新しい挑戦や想いをかたちにする起業家のみなさまをこれからも応援していきます！

スタートアップオーディションとは

「横須賀をフィールドとする新しいビジネスプランを対象としたビジネスコンテスト。

単なるアイデアコンテストではなく「横須賀での事業化」を前提としている点が特徴。本オーディションは起業家万博※１の地方大会に位置づけられており、NICT賞に選ばれると、全国大会への挑戦権を獲得ができる。

※１起業家万博とは：

ICTを用いて豊かな世の中を目指そうと取り組む全国各地のICTスタートアップが、工夫を凝らした新規事業（商品・サービス）を発表し、事業提携・資金調達・販路拡大・人材確保などのビジネスマッチングにチャレンジするイベント。

オーディション入賞事業概要

「世界のスポーツ計測自動化と遠隔リアルタイム観戦可能にする事業」

・ウインドサーフィンなどの水上スポーツにおける選手の位置情報をGPSにて精度高くトラッキングし、秒間隔で現在位置をアニメーション表示する「HAWKCAST（ホークキャスト）」を開発。

・ウインドサーフィンは、岸から離れた場所で競技をすることが多く、観戦者は肉眼では状況が見えづらい状況であるが、「HAWKCAST」によって、選手の位置をマップ上に表示することで、競技状況を分かりやすくする。また、人手がかかる競技計測を機械的に行うことで運営スタッフの省力化にも貢献。

・大会運営だけでなく、練習時の競技データ分析により選手強化にも活用が可能。

・N-Sports tracking Lab合同会社は、本事業での世界展開を視野に入れ、セーリング競技・トライアスロン競技での世界採用に挑戦する。

事業の受賞歴

・令和４年度スタートアップオーディションinYOKOSUKA…入賞（奨励金の最高額200万円）

・令和４年度起業家万博…パートナー企業特別賞（クラウドワークス賞・CiP協議会賞・JETRO AWARD受賞）

ANAウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会とは

世界のトッププロ選手が集うワールドツアーの最終戦。ワールドツアーはヨーロッパを中心に毎年10か所程度で開催しており、日本では2017年以降、毎年開催（2020年、2021年はコロナにより中止）している。本大会は今回で第7回目を迎える。

［ＡＮＡウインドサーフィンワールドカップ横須賀・三浦大会公式HP］

https://windsurfing-wc.jp/

［N-Sports tracking Lab 合同会社］

https://n-sportstracking-lab.com/