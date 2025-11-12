東武百貨店 池袋本店・船橋店、2026年福袋のテーマは【家計を応援！美味い・上手い・午い！福がウマれる1年に】です。物価高が続くなか、「家計を応援！お得でウマい食福袋」、特別な体験で笑顔が生まれる「ウマくいく！夢を叶える体験福袋」を展開。さらに、金相場の上昇で注目されている「金製品の福袋」をご紹介します。午年の1年を笑顔で楽しく駆け抜けられるよう、東武百貨店は2026年1月3日(土)から初売りをスタートし新年を盛り上げます。





◆家計を応援！お得でウマい食福袋

集いの場が盛り上がるお刺身の舟盛りやお肉の盛り合わせなど豪華な福袋から、定期的に楽しめて嬉しいサブスクなどお得で美味しい福袋。





1.【魚の北辰】「新春 舟盛福袋」〈池袋本店〉

20,260円 限定5点 応募抽選型 初夢福袋

約50,000円相当。目利きが選んだうま美味い海鮮をバラエティ豊かに盛り付けました。午年にちなんだ「蹄鉄」モチーフなど、食卓を華やかに演出する魚の北辰こだわりの一品。





【内容】国産生本まぐろ・真鯛・ウニ・サーモン・カンパチなど

※内容が変更になる場合がございます。

計17種/約5～6人前

※店頭お渡し：2026年1月10日(土)～12日(月・祝)のご希望日





【魚の北辰】新春 舟盛福袋 イメージ









2.【ニュー・クイック】「ウマい和牛三昧福袋」〈池袋本店〉

50,000円 限定1点 応募抽選型 初夢福袋

約90,000円相当。大人数でもお腹いっぱい楽しめる盛りだくさんのウマい和牛福袋。





【内容】イチボ・三角バラ・バラカルビ・シャトーブリアン・

サーロイン・ランボソ・ウチモモの7部位

※内容が変更になる場合がございます。

計約4.5kg/約12～15人前

※店頭お渡し：2026年1月10日(土)～12日(月・祝)





【ニュー・クイック】ウマい和牛三昧福袋 イメージ









3.【九州屋】「よりどり福袋」〈池袋本店〉

86,400円 限定8点 応募抽選型 初夢福袋

店内の果物のなかからお好きなものを計26点選べる福袋。

メロンやイチゴ、ギフト詰合せコーナーなど、それぞれのカテゴリーからその時期の旬のフルーツを組み合わせてお楽しみいただけます。

※1カテゴリー1点または1箱ずつ

※内容が変更になる場合がございます。

※店頭お渡し：2026年1月6日(火)～15日(木)のご希望日





【九州屋】外観 イメージ









4.【魚の北辰】「毎日!お寿司生活 サブスク福袋」〈池袋本店〉

2,026円 限定3点 応募抽選型 初夢福袋

初企画！店頭の「寿司(2貫パック)」「ミニどんぶり」「おにぎり」からお好きな1点を、毎日1個選んでお持ち帰りいただける1ヶ月間のサブスク福袋。

【期間】2026年2月1日(日)～28日(土)

※店頭にてお渡し





【魚の北辰】毎日!お寿司生活 サブスク福袋 イメージ









5.【グッドモーニングバンコク】「惣菜サブスク福袋」〈池袋本店〉

2,026円 限定3点 応募抽選型 初夢福袋

初企画！毎日1個、店頭のお惣菜(Sサイズ)8種のなかからお好きなお惣菜を選んでお持ち帰りいただける1ヶ月間のサブスク福袋。

【期間】2026年2月1日(日)～28日(土)

※午後3時以降は一部のお惣菜が売切れとなる場合がございます。

※店頭にてお渡し





【グッドモーニングバンコク】惣菜サブスク福袋 イメージ









6.【武蔵小山酉玄 酉金】「半年間20％引のサブスク」〈池袋本店〉

2,026円 限定10点 応募抽選型 初夢福袋

初企画！こだわりの鶏をつかったお弁当やお惣菜が人気の「武蔵小山酉玄 酉金」の商品を20％OFFでお買物できるサブスク福袋。

【期間】2026年2月1日(日)～7月31日(金)

※セール商品、イートインは除外





【武蔵小山酉玄 酉金】半年間20％引のサブスク イメージ









◆ウマくいく！夢を叶える体験福袋

干支である午にちなんだ福袋や、地域と連携した福袋など、特別な体験で笑顔と思い出が生まれる福袋をご紹介します。





1.【東武乗馬クラブ＆クレイン】「乗馬体験＆記念撮影福袋」〈池袋本店・船橋店〉

5,000円 限定5組10名様(池袋本店:3組6名様、船橋店:2組4名様) 応募抽選型 初夢福袋

初企画！関東最大規模の乗馬クラブ「東武乗馬クラブ＆クレイン」で、乗用馬とふれ合いながら憧れの乗馬体験ができる福袋。





【内容】 乗用馬での乗馬体験(約30分)、記念撮影とその写真を使用した

オリジナルカレンダープレゼント、装飾付き蹄鉄プレゼント

【応募条件】小学生～75歳

※参加者が高校生以下の場合、保護者1名様の同伴必須

【実施日】 2026年2月23日(月・祝)

※現地までの交通費はお客様負担となります。





【東武乗馬クラブ＆クレイン】乗馬体験＆記念撮影福袋 イメージ









2.【マルベル堂】「私もアイドル!私推し福袋」〈池袋本店〉

17,000円 限定3組(1組2名様まで) 応募抽選型 初夢福袋

東武百貨店 池袋本店の人気催事「昭和レトロな世界展」で大好評のマルベル堂 写真撮影体験福袋。浅草のマルベル堂にて昭和のアイドル気分で写真撮影を行い、自分だけのオリジナルポスター、写真集、缶バッジなどを作れます！





【内容】 プロマイド20枚、B1サイズポスター1枚、写真集1冊(22ページ)、

アクリルスタンド1点、缶バッジ18個、バッグ1個

※撮影時間は約90分です

※撮影をしてから3週間後にご自宅にお届けします。

【応募条件】中学生以上

【実施日】 2026年2月中のいずれか1日

※現地までの交通費はお客様負担となります。





【マルベル堂】私もアイドル!私推し福袋 イメージ





【マルベル堂】私もアイドル!私推し福袋 缶バッジ イメージ









3.【東京芸術劇場】「リオープン記念 パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋」〈池袋本店〉

20,260円 限定6組(1組4名様まで) 応募抽選型 初夢福袋

初企画！2025年9月にリオープンした池袋西口にある東京芸術劇場にて、世界で唯一の回転式パイプオルガンの演奏ができる貴重な体験福袋。

普段は見られないバックヤードも案内する特別な劇場ツアーも実施。





【内容】 コンサートホールでパイプオルガン演奏体験＆記念撮影、

劇場ツアー、東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスご飲食券(2,000円分)

【応募条件】小学校4年生以上(お申込み時点)

※参加者が中学生以下の場合、保護者1名様の同伴必須

【実施日】 2026年5月23日(土)午前中(約120分)

※現地までの交通費はお客様負担となります。





【東京芸術劇場】リオープン記念 パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋 イメージ









4.【東武鉄道】「東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋」〈池袋本店〉

2,026円 限定3名様 応募抽選型 初夢福袋

鉄道好きの小学生必見！東武東上線 池袋駅で駅のお仕事を体験できる、毎年人気の福袋。





【内容】 駅長さんの制服を着て1日駅長の任命式、駅員さんのお仕事に挑戦、

駅構内などの見学、東武百貨店 池袋本店 レストラン街スパイスご飲食券(2,000円分)

【応募条件】小学校1～6年生

※参加者1名様につきご家族3名様まで同伴可能。

【実施日】 2026年1月24日(土)(約120分)

※現地までの交通費はお客様負担となります。





【東武鉄道】東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋 イメージ ※トリミング不可









5.【千葉ジェッツ】

「ららアリーナ 東京ベイでの試合観戦・バックヤード見学ツアー付 選手との記念撮影福袋」〈船橋店〉

80,000円 限定2組(1組2名様まで) 応募抽選型 初夢福袋

船橋店がパートナーシップを締結している「千葉ジェッツ」とのコラボ福袋。新ホームアリーナ「ららアリーナ 東京ベイ」での試合観戦・バックヤード見学に加え、試合後に原選手や田代選手などロスター選手全員と記念撮影ができます。

※コンディション上の理由により一部の選手が参加できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※未成年のお子様だけでの参加はできません。





【内容】 ららアリーナ 東京ベイバックヤード見学ツアー、アルティーリ千葉戦の試合観戦、

試合後にその日のロスター選手全員と記念撮影(後日撮影データプレゼント)、

選手全員のサイン入りグッズプレゼント

【場所】 ららアリーナ 東京ベイ

※現地までの交通費はお客様負担となります。

【実施日】2026年5月2日(土)





【千葉ジェッツ】ららアリーナ 東京ベイ (C)CHIBAJETS FUNABASHI









6.【お米のまきの】「稲作体験福袋」〈船橋店〉

20,260円 限定10組(1組2名様まで)応募抽選型 初夢福袋

匝瑳市の田んぼでの田植え・稲刈り体験のほか、5kgのお米が年4回届く福袋。





【内容】 匝瑳市の田んぼで田植え＆稲刈り、3月・5月・7月・9月下旬の計4回

五ツ星お米マイスターがセレクトした千葉県産のお米(5kg)が届く

【場所】 千葉県匝瑳市 野栄ふれあい公園隣接圃場

【応募条件】車で現地集合が可能な方

【実施日】 田植え予定日2026年5月頃、稲刈り予定日2026年9月頃





【お米のまきの】稲作体験福袋 イメージ





◆お米サブスク福袋が初登場

初企画！五ツ星お米マイスターが選んだ全国厳選米コースと千葉県産米コース。

お好みのコースが選べるお米サブスク福袋もご用意しました！

全国厳選米 12ヵ月(5kg)コース 80,000円(送料込)

12ヵ月(2kg)コース 40,000円(送料込)

千葉県産米 6ヵ月(2kg)コース 25,000円(送料込)









◆最高値更新で注目の「金」製品福袋！

2025年も国内小売価格の最高値が記録されるなど金相場高騰が続くなか、安全資産として注目されている金製品の福袋をご紹介。





1.【SGCゴールドショップ】「黄金開運干支福袋」〈池袋本店〉

1,200,000円(受注生産) 初売福袋

金相場高騰が続いているなか、「金」はお子様やお孫様に継承するものとしても注目されています。SGCゴールドショップから2026年の干支である「午」の置物を含めた金製品3点セットをご用意しました。

※金相場の変動により、販売価格が変更される場合がございます。





【内容】(1)K24 優愛「午」／石田信裕 原作／約16g／約高さ7.5cm×幅9.0cm

(2)K24 開運招福小判／石川光一 作／約5g／約縦4.0cm×横2.2cm

(3)K24 2026年カレンダー 午／約0.5g／約縦8.6cm×横5.4cm





【SGCゴールドショップ】優愛「午」





【SGCゴールドショップ】開運招福小判





【SGCゴールドショップ】2026年カレンダー 午〈表面〉





【SGCゴールドショップ】2026年カレンダー 午〈裏面〉









【2026年東武の福袋 ご注文承り・受取り方法】

以下の通りの販売方法で福袋をご用意しております。





■【東武オンラインショッピングでの承り】

https://www.tobu-online.jp/fukubukuro/

※11月13日(木)公開予定





(1)ご予約福袋(店頭承り・東武オンラインショッピング承り)

〈1〉年内受取り・配送商品

●店頭ご注文期間：

11月13日(木)～12月9日(火)

●東武オンラインショッピングご注文期間：

11月13日(木)～12月10日(水)午前(あさ)8時まで

●店頭受取り期間・配送お届け期間：

12月26日(金)～30日(火)

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。





〈2〉年明け受取り・配送商品

●店頭ご注文期間：

11月13日(木)～12月24日(水)

●東武オンラインショッピングご注文期間：

11月13日(木)～12月25日(木)午前(あさ)8時まで

●店頭受取り期間：

2026年1月3日(土)午後1時～6日(火)

●配送お届け期間：

2026年1月4日(日)～13日(火)

※商品によりご注文期間、受取日が異なります。





※船橋店企画の福袋はご注文期間・受取期間などが異なる場合がございます。





(2)応募抽選型の「初夢福袋」

東武百貨店のホームページ、または各お申込み場所にて、所定のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、応募ボックスにご投函いただく応募抽選型の福袋です。

※船橋店企画の福袋は船橋店のホームページ・店頭よりご応募いただけます。





●お申込み期間：12月4日(木)～2026年1月4日(日)午後7時まで

※2026年1月1日(木・祝)・2日(金)は休業日

●当選発表：応募者多数の場合は抽選となります。ご当選の方には、2026年1月5日(月)以降、お電話またはメールにてご連絡いたします。





(3)年始販売の「初売福袋」

2026年1月3日(土)午前9時30分初売りスタート※各売場にて販売します。









本リリースに掲載した福袋の内容や価格、限定数・定員数は、11月5日(水)時点での内容です。

※写真はイメージです。※表示価格は「消費税込み」の価格です。