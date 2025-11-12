ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「博多うまかショップ」は、「株式会社ピエトロ」のスープを詰め合わせた、ＪＡタウン限定の新しいギフト商品販売を記念して、１１月１２日（水）から１１月３０日（日）まで、「冬はピエトロスープであったかキャンペーン」を実施します。

今回のキャンペーンでは、「福岡県の美味しいをもっと広めたい！」という想いのもと、「株式会社ピエトロ」と「ＪＡ全農ふくれん」、「農林中央金庫」の３者が協業し開発したポタージュ等を詰め合わせた、新しいギフト商品を販売します。販売開始を記念して、対象商品を購入いただいた方、先着３０名様に「ピエトロドレッシング まろやかレモン」をプレゼントします。

対象商品は、共同開発したオリジナルポタージュの他、株式会社ピエトロで現在販売している、福岡や九州の野菜やお肉を使用したスープやカレーを詰め合わせた、生産者、ピエトロ、ＪＡ全農ふくれんの想いが詰まった商品です。

さらに現在ＪＡタウンでは「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中で、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できます。

https://www.ja-town.com/shop/c/c2O0601/

【キャンペーン概要】

（１）期間：１１月１２日（水）～１１月３０日（日）

（２）内容：対象商品を購入で先着３０名様に 「ピエトロドレッシング まろやかレモン」を１本プレゼント

（４）対象商品：

①【ピエトロコラボ】あったかギフトセット【JAタウン限定】

福岡で大切に育てられたおいしい野菜やお肉をシェフのレシピで素材を生かしたスープにしました。いろんなスープが楽しめるピエトロ×JA全農ふくれんのオリジナルセットです。

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800165-0042/





②【ピエトロコラボ】福来たるスープ3種セット【JAタウン限定】

九州で大切に育てられたおいしい野菜やお肉をシェフのレシピで素材を生かしたスープとカレーです。大切な方へのギフトにもおすすめです。

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800165-0041/









③【ピエトロコラボ】福岡のほっこりスープセット【ＪＡタウン限定】

福岡、熊本で大切に育てられたおいしい野菜やお肉をシェフのレシピで素材を生かしたスープにしました。いろんなスープが楽しめるピエトロ×JA全農ふくれんのオリジナルセットです。

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-800165-0043/





④【福岡県産「サラサラごんぼ」のやさしいポタージュ】5袋セット

福岡県オリジナル品種のごぼう「サラサラごんぼ」は、アクが少なく甘みもあり、優しい味わいであることが特徴です。今回は、ピエトロのシェフの開発により「サラサラごんぼ」本来の風味を生かしたスープが完成いたしました。

URL：https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001104-0088/









【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．URL：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/





【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

