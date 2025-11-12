「二客一危」プロジェクトにおけるKinghelm製アンテナとコネクタの応用
「Kinghelm、世界をつなぐ」。
Kinghelmは「二客一危」プロジェクトに参加し、北斗（Beidou）標準機器向けに北斗GPSアンテナなどを提供しています。
KinghelmのパートナーであるAvant Electronics Ltd. www.avantelectronics.co.uk は、入手困難品や生産終了部品の調達に特化しており、スマート車両と北斗標準機器に重要な部品を供給しています。
今は「すべてがつながる時代」です。
T-BOXとOBDはスマート車両でよく使われます。
華強北（Huaqiangbei）から来た宋仕強さんは、「T-BOXは車を遠くから操作でき、OBDはデータをECUに送って安全や修理に役立ち、スマート運転の土台です」と説明します。
「二客一危」とは、観光バス、長距離バス、危険物運搬車のことです。
中国の交通部と公安部は、北斗技術を使った管理と監視のための標準を作り、北斗システムの普及を進めています。
深圳華宝科技（Huabao Technology）などの会社が大きなシェアを持っています。
北斗標準装置：安全とルールを強化
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage1】
車載OBD、T-BOX、北斗標準機器などの製品
宋仕強さんは、「中国の北斗（BDS）は、アメリカGPS、ロシアGLONASS、EU Galileoと並ぶ世界4大衛星測位システムの1つです」と言います。
「二客一危」用の北斗標準機器は北斗衛星を使います。
これは高機能なドライブレコーダーのようなもので、バスや危険物車両を監督し、事故を減らすために作られています。
この装置は
北斗位置追跡
運転監視
データ記録と送信
緊急通報と救援
音声通信と指令
遠隔操作
など多くの機能があります。
北斗+GPSの位置測位が可能で、4G/5GやGPRS通信でデータを送ります。
高級機は携帯電波がない場所でも北斗衛星で短いメッセージを送れます。
この時、KinghelmのB3アンテナが使われ、T-BOXやOBDとつながってナビや安全警告を支えます。
北斗チップとモジュールの競争
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage2】
Kinghelm 人気スイッチシリーズ製品
北斗ナビのチップとモジュールには多くの競争企業があります。
杭州中科微、東莞泰斗、u-blox、MTKなどです。
華大北斗（Huada Beidou）は独自技術で、スマート運転に広く使われています。
TAUシリーズはGNSS＋慣性航法で、厳しい場所でも測位できます。
思南導航（SiNan）や海格通信（Higer）も高精度技術を持っています。
千尋位置（Qianxun Location）のモジュールは全衛星対応でとても高精度です。
これらの部品は北斗標準機器に欠かせません。
Kinghelmのアンテナはしなやかで信頼性が高く、車載向けに広く使われます。
東莞塘厦（Tangxia）の研究室ではエンジニアが24時間設計とテストを行います。
Kinghelmの電波（RF）技術力
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage3】
Kinghelm コネクタ製品の3D画像
Kinghelm www.kinghelm.net は18年のRF技術経験を持ち、北斗GPSアンテナのリーダーです。
KH1GPC-01アンテナは高精度測位に強く、
KH1GBC-01はGPS＋北斗の両方を使えて、信号が安定します。
RHCP方式で妨害に強いモデルや、低ノイズ・高ゲインの製品もあります。
清華大学と電子科技大学出身の研究チームが開発しています。
東莞研究室では温度テストができ、広西の工場では自動生産ラインで安定品質を保ちます。
製品はSMA-J規格やカスタムSMBなど多くの機器に対応し、車載ナビや野外活動で使われています。
SlkorとKinghelm：車載電源分野
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage4】
車載電源スイッチ回路に使われるSlkorとKinghelm製品
北斗機器の電源はDC-DCとLDOで安定します。
SlkorのAMS1117-3.3やSS8050がよく使われています。
Slkorは中国の半導体企業で、炭化ケイ素（SiC）技術に強く、華強北でも人気です。
宋仕強さんはKinghelm www.kinghelm.net とSlkor www.slkoric.com を運営し、電子メーカーを支えるサービスを提供しています。
彼は国家研究機関の専門家でもあり、「華強北精神」を研究した最初の人物です。
「宋仕強談」シリーズは、学び・生活・起業の経験を共有し、電子業界で大きな影響を持っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage5】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334200&id=bodyimage5】
