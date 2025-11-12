株式会社バイタリフィ、「n8nとの実践連携デモ解説！Difyで始める自社専用AIエージェント開発」を2025年11月26日（水）12:00に開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2025年11月26日（水）12:00に無料オンラインセミナー、「n8nとの実践連携デモ解説！Difyで始める自社専用AIエージェント開発」を開催致します。
■ セミナー概要
AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンにおけるAIツールの活用も日々増加しています。中でも、自律的にタスクを実行できる「AIエージェント」が特に注目を集めています。
そこで、ノーコードでAIエージェントを構築できるプラットフォーム「Dify」を使って、自社業務に合わせたAIエージェントをノーコードで実践的に開発を行うウェビナーを開催いたします。今回はDifyとn8nの比較や、n8nと連携した実演デモの解説を追加し、AIエージェントの最新動向や、開発の流れを学べる内容です。
生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、実演デモを通して実際の開発の流れを見ることができ、その場で質問もできる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。 ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。
■ こんな方におすすめです
・AIエージェントについて知りたい方
・Difyについて知りたい、利用を検討されている方
・活用事例を具体的に知りたい、利用シーンが見たい方
・Difyとn8nの比較や、n8nとの連携事例にご興味をお持ちの方
■ セミナー内容
1．【2025年11月】AIエージェントの最新動向
2．Difyとn8nの比較解説
3．実演デモ：Difyを使いAIエージェントを実際に作成！n8nとの連携デモもご紹介！
■ 登壇者
株式会社バイタリフィ 営業統括部
リーダー 野見山 敬介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage2】
大学卒業後、教育系企業に入社、家庭教師の営業から自治体と連携した地域事業や学童事業など教育に関わる幅広い課題解決に尽力。2022年にバイタリフィへ入社後は受託開発、オフショア開発を中心に担当し、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。AIと受託開発の経験を活かし、クライアントの業務に即した提案とサポートを行っている。
■ 開催概要
タイトル ：n8nとの実践連携デモ解説！Difyで始める自社専用AIエージェント開発
日程 ：2025年11月26日（水）12:00 ～13:00
会場 ：オンライン開催（Zoom）
費用 ：無料
主催 ：株式会社バイタリフィ
申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20251126
定員：100名
※当日はzoomを使用いたします、セミナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■展示会出展情報
・名称 ：EdgeTech+ 2025
・会期 ：2025年11月19日（水）～21日（金） 10:00-17:00 ※20日のみ18:00まで
・会場 ：パシフィコ横浜（展示ホール／アネックスホール）
・小間番号 ：生成AIゾーン 04
・詳細 ：https://www.jasa.or.jp/expo/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage3】
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス（1）：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
サービス（2）：AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage4】
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は2025年11月26日（水）12:00に無料オンラインセミナー、「n8nとの実践連携デモ解説！Difyで始める自社専用AIエージェント開発」を開催致します。
■ セミナー概要
AIの進化・発展に伴い、ビジネスシーンにおけるAIツールの活用も日々増加しています。中でも、自律的にタスクを実行できる「AIエージェント」が特に注目を集めています。
そこで、ノーコードでAIエージェントを構築できるプラットフォーム「Dify」を使って、自社業務に合わせたAIエージェントをノーコードで実践的に開発を行うウェビナーを開催いたします。今回はDifyとn8nの比較や、n8nと連携した実演デモの解説を追加し、AIエージェントの最新動向や、開発の流れを学べる内容です。
生成AIを活用したSaaS製品開発やシステム開発を行うバイタリフィによる、実演デモを通して実際の開発の流れを見ることができ、その場で質問もできる無料オンラインセミナー（ウェビナー）となっております。 ご興味のある方、ぜひ奮ってご参加ください。
■ こんな方におすすめです
・AIエージェントについて知りたい方
・Difyについて知りたい、利用を検討されている方
・活用事例を具体的に知りたい、利用シーンが見たい方
・Difyとn8nの比較や、n8nとの連携事例にご興味をお持ちの方
■ セミナー内容
1．【2025年11月】AIエージェントの最新動向
2．Difyとn8nの比較解説
3．実演デモ：Difyを使いAIエージェントを実際に作成！n8nとの連携デモもご紹介！
■ 登壇者
株式会社バイタリフィ 営業統括部
リーダー 野見山 敬介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage2】
大学卒業後、教育系企業に入社、家庭教師の営業から自治体と連携した地域事業や学童事業など教育に関わる幅広い課題解決に尽力。2022年にバイタリフィへ入社後は受託開発、オフショア開発を中心に担当し、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。AIと受託開発の経験を活かし、クライアントの業務に即した提案とサポートを行っている。
■ 開催概要
タイトル ：n8nとの実践連携デモ解説！Difyで始める自社専用AIエージェント開発
日程 ：2025年11月26日（水）12:00 ～13:00
会場 ：オンライン開催（Zoom）
費用 ：無料
主催 ：株式会社バイタリフィ
申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20251126
定員：100名
※当日はzoomを使用いたします、セミナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■展示会出展情報
・名称 ：EdgeTech+ 2025
・会期 ：2025年11月19日（水）～21日（金） 10:00-17:00 ※20日のみ18:00まで
・会場 ：パシフィコ横浜（展示ホール／アネックスホール）
・小間番号 ：生成AIゾーン 04
・詳細 ：https://www.jasa.or.jp/expo/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage3】
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス（1）：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
サービス（2）：AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334198&id=bodyimage4】
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
プレスリリース詳細へ