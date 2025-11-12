産業用パワーエレクトロニクス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月10に「産業用パワーエレクトロニクス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。産業用パワーエレクトロニクスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
産業用パワーエレクトロニクス市場の概要
産業用パワーエレクトロニクス市場に関する当社の調査レポートによると、産業用パワーエレクトロニクス市場規模は 2035 年に約 528億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 産業用パワーエレクトロニクス市場規模は約 323億米ドルとなっています。産業用パワーエレクトロニクスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、産業用パワーエレクトロニクス市場シェアの拡大は、エネルギー効率へのニーズの高まりによるものです。国際エネルギー機関（IEA）は、高効率のパワーエレクトロニクス対応システムの導入により、世界の電力消費量を約10%削減できると推定しています。産業用パワーエレクトロニクス機器によってもたらされる高い効率性は、世界の大規模な産業セクターにおいて、より優れた持続可能な選択肢となることを可能にします。その結果、その需要は時間とともに増加し、将来的には力強い成長を示すでします。
産業用パワーエレクトロニクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/industrial-power-electronics-market/590641814
産業用パワーエレクトロニクスの市場調査では、産業用IoT（IIoT）とスマートでコネクテッドな工場の台頭により、市場シェアの拡大が見込まれることも明らかになりました。センサー、アクチュエーター、インテリジェントマシンのネットワークで構成されるIIoTは、この変革の基盤となり、スマートファクトリー、予知保全、データ駆動型最適化を実現します。
パワーエレクトロニクスは、デジタル制御層と、モーター、ポンプ、ロボット、プロセスヒーターといった物理世界との間の重要なインターフェースであり、産業プロセスを合理化します。産業オートメーションにおけるロボット工学の主流化は、成長の原動力となっています。国際ロボット連盟（IFRO）は、2022年には工場で稼働する産業用ロボットの数が過去最高の3.9百万台に達すると報告しており、この数は飛躍的に増加すると予想されており、市場における産業用パワーエレクトロニクスへの強い需要を生み出しています。
しかし、今後数年間は熱管理の課題が市場の成長を抑制すると予想されています。高出力の産業用パワーエレクトロニクスは、過熱を防ぐために効果的な放熱が必要です。不適切な熱制御は、デバイスの故障、部品の寿命の短縮、安全リスクにつながります。これらの課題は、生産性とメンテナンスの費用対効果を確保するために継続的な使用と持続可能性が求められる困難な産業におけるパワーエレクトロニクスの使用と応用を制約します。
