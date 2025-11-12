動物福祉×環境配慮が追い風--2031年に55.37億ドル規模へ拡大する子牛用代用乳市場
子牛用代用乳は、母牛乳を代替する人工栄養製品として、子牛の健全な成長を支える科学的ソリューションである。その基本構造は、乳清粉や乳蛋白を基盤とし、植物性蛋白や脂肪、ビタミン・ミネラルを精密に配合することで、生乳に匹敵する栄養バランスを実現する。高い消化性と安定性が際立っており、保存や輸送の利便性も兼ね備える。乳基と植物基の二つのタイプに分類されている。特に、安全性と環境調和性は核心的な差別化要素であり、抗生物質不使用やアレルゲン低減といった配慮を通じて、現代畜産が求める「健やかさ」と「持続可能性」に応える製品として進化を続けている。
子牛用代用乳は、畜産システムの効率化と持続可能性を高める重要な役割を担う。従来の母牛依存型哺育では、繁殖効率や資源配分に課題があったが、本製品の導入により、子牛の均一な成長管理や疾病リスク低減が可能となった。さらに、食品産業全体との連携も深く、例えば乳業や飼料業界では、副産物を活用した原料調達による循環型経済の構築に貢献している。社会課題との接点としては、食料安全保障や動物福祉の観点から意義が大きく、限られた資源で高品質な畜産物を供給するための手段として注目を集める。特に、人口増加に伴うタンパク質需要の高まりを背景に、その用途拡張性は飼育効率の向上から国際的な食料システムの強化まで広がりを見せている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル子牛用代用乳市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567956/cattle-milk-replacer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.4%で、2031年までにグローバル子牛用代用乳市場規模は55.37億米ドルに達すると予測されている。
図. 子牛用代用乳世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334030&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334030&id=bodyimage2】
図. 世界の子牛用代用乳市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、子牛用代用乳の世界的な主要製造業者には、Nutreco、Land O’Lakes、Cargill、VanDrie、ADM、Lactalis、CHS、Alltech、Actus Nutrition、Kalmbach Feedsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。子牛用代用乳市場は、性能・コスト・信頼性を軸にした競争が活発化している。グローバル主要企業は、原料調達の安定性や生産プロセスの最適化を通じて優位性を築いており、市場は技術革新によって差別化が進む。例えば、消化吸収率を高める酵素技術や、植物性原料の配合精度向上などが代表的だ。また、サプライチェーンの強靭性や製品の一貫した品質管理が参入障壁として機能し、地域別では北米や欧州が先行する中、アジア市場では現地ニーズに合わせた製品開発が競争の焦点となっている。
子牛用代用乳市場の成長をけん引する要因は、持続可能な畜産への社会的要請と技術進化の相乗効果にある。ESGの観点では、脱炭素化や動物福祉への対応が製品価値を高め、企業のブランド力強化に直結する。さらに、モジュール化された栄養設計により、地域や飼育環境に応じた柔軟な提供が可能となり、市場の細分化と拡大を後押ししている。デジタル化の潮流も無視できず、IoTを活用した給餌管理やトレーサビリティの向上は、生産性と透明性の両立を実現する。こうした要素が、市場を単なる代替品から「価値創出型ソリューション」へと昇華させ、将来の成長軸を多様化させている。
子牛用代用乳は、畜産システムの効率化と持続可能性を高める重要な役割を担う。従来の母牛依存型哺育では、繁殖効率や資源配分に課題があったが、本製品の導入により、子牛の均一な成長管理や疾病リスク低減が可能となった。さらに、食品産業全体との連携も深く、例えば乳業や飼料業界では、副産物を活用した原料調達による循環型経済の構築に貢献している。社会課題との接点としては、食料安全保障や動物福祉の観点から意義が大きく、限られた資源で高品質な畜産物を供給するための手段として注目を集める。特に、人口増加に伴うタンパク質需要の高まりを背景に、その用途拡張性は飼育効率の向上から国際的な食料システムの強化まで広がりを見せている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル子牛用代用乳市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/567956/cattle-milk-replacer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.4%で、2031年までにグローバル子牛用代用乳市場規模は55.37億米ドルに達すると予測されている。
図. 子牛用代用乳世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334030&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334030&id=bodyimage2】
図. 世界の子牛用代用乳市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、子牛用代用乳の世界的な主要製造業者には、Nutreco、Land O’Lakes、Cargill、VanDrie、ADM、Lactalis、CHS、Alltech、Actus Nutrition、Kalmbach Feedsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約63.0%の市場シェアを持っていた。子牛用代用乳市場は、性能・コスト・信頼性を軸にした競争が活発化している。グローバル主要企業は、原料調達の安定性や生産プロセスの最適化を通じて優位性を築いており、市場は技術革新によって差別化が進む。例えば、消化吸収率を高める酵素技術や、植物性原料の配合精度向上などが代表的だ。また、サプライチェーンの強靭性や製品の一貫した品質管理が参入障壁として機能し、地域別では北米や欧州が先行する中、アジア市場では現地ニーズに合わせた製品開発が競争の焦点となっている。
子牛用代用乳市場の成長をけん引する要因は、持続可能な畜産への社会的要請と技術進化の相乗効果にある。ESGの観点では、脱炭素化や動物福祉への対応が製品価値を高め、企業のブランド力強化に直結する。さらに、モジュール化された栄養設計により、地域や飼育環境に応じた柔軟な提供が可能となり、市場の細分化と拡大を後押ししている。デジタル化の潮流も無視できず、IoTを活用した給餌管理やトレーサビリティの向上は、生産性と透明性の両立を実現する。こうした要素が、市場を単なる代替品から「価値創出型ソリューション」へと昇華させ、将来の成長軸を多様化させている。