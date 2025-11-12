コーヒー市場規模は2033年までに1,568億5,000万米ドルに達し、年平均成長率5.4%で拡大する見込み
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333285&id=bodyimage1】
導入
コーヒーは、多くの人が朝のエネルギー補給のために飲む飲み物です。コーヒーにはカフェインが含まれており、エネルギーを高める効果があります。コーヒー豆の色が緑から鮮やかな赤に変わると、収穫、加工、乾燥が行われます。色の変化は、実が熟しつつあることを示しています。コーヒーは多くの国の食文化に欠かせない要素であり、特に食品サービス業界では広く浸透しています。ある研究によると、コーヒーを継続的に飲むと、平均寿命が延び、痛みが軽減し、食物繊維の摂取量が増加し、肝硬変を予防し、2型糖尿病、アルツハイマー病、うつ病、心臓病のリスクが低下することが分かっています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/coffee-market/request-sample
市場動向
政府による有利な政策の増加が世界市場を牽引
コーヒーは世界的に大きな需要がある商品です。そのため、コーヒー市場の状況と価格は世界的な需給に大きく左右されます。コーヒーの生産国では、作物の状態が市場拡大に影響を与えます。欧州連合（EU）や先進国、特に米国では、コーヒー生産の拡大を最優先目標に、企業との提携や地域的な技術プロジェクトを通じてコーヒー生産者を支援しています。世界的なコーヒー需要の高まりに対応するため、インドなどの国々は、伝統的なコーヒー生産地域におけるコーヒー生産者への補助金支給を通じて、生産量の増加を促進しています。
認証コーヒー製品の需要増加が大きなチャンスを創出
食品・飲料業界では、貧困、社会的不公正、環境破壊に対する消費者の懸念から、「認証」および「サステナブル」なブランドやラベルへの需要が高まっています。「サステナブルコーヒー」とは、様々な社会的、生態学的、経済的要件を満たし、信頼できる第三者機関によって独立して認証された多様なコーヒー品種を指します。コーヒー認証を提供する企業は数多くあり、コーヒーの生産方法とサプライチェーンを監視しています。UTZ認証、フェアトレード認証、レインフォレスト・アライアンス認証、USDAオーガニック認証などはその一例です。
地域分析
ヨーロッパは世界のコーヒー市場の最大のシェアを占めており、予測期間中に4.16％のCAGRで成長すると見込まれています。ドイツはヨーロッパで最もコーヒーを消費する国であり、一人当たりの消費量は約6.5kgです。また、ヨーロッパにおける生コーヒー豆の重要な輸入国でもあります。Tchiboなどの企業は、コーヒーブレンドにこの高品質のコーヒー豆のみを使用しています。ドイツ人は、焙煎しすぎないアラビカコーヒーを好みます。ネスレ・ネスプレッソSAの調査によると、ドイツの若い世代はコーヒーの鑑識眼が優れています。18歳から29歳の人の24.1％強が、コーヒー業界が多様化し、異なる種類のコーヒーやコーヒーレシピを味わうことを望んでいます。英国コーヒー協会によると、英国では毎日9,500万杯のコーヒーが消費されており、主要なライバル企業に業界で革新を起こす余地が十分にあります。コーヒーパッドと高度な ee マシンは、国の挽いたコーヒービジネスの拡大に影響を与える重要な変数です。
導入
コーヒーは、多くの人が朝のエネルギー補給のために飲む飲み物です。コーヒーにはカフェインが含まれており、エネルギーを高める効果があります。コーヒー豆の色が緑から鮮やかな赤に変わると、収穫、加工、乾燥が行われます。色の変化は、実が熟しつつあることを示しています。コーヒーは多くの国の食文化に欠かせない要素であり、特に食品サービス業界では広く浸透しています。ある研究によると、コーヒーを継続的に飲むと、平均寿命が延び、痛みが軽減し、食物繊維の摂取量が増加し、肝硬変を予防し、2型糖尿病、アルツハイマー病、うつ病、心臓病のリスクが低下することが分かっています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/coffee-market/request-sample
市場動向
政府による有利な政策の増加が世界市場を牽引
コーヒーは世界的に大きな需要がある商品です。そのため、コーヒー市場の状況と価格は世界的な需給に大きく左右されます。コーヒーの生産国では、作物の状態が市場拡大に影響を与えます。欧州連合（EU）や先進国、特に米国では、コーヒー生産の拡大を最優先目標に、企業との提携や地域的な技術プロジェクトを通じてコーヒー生産者を支援しています。世界的なコーヒー需要の高まりに対応するため、インドなどの国々は、伝統的なコーヒー生産地域におけるコーヒー生産者への補助金支給を通じて、生産量の増加を促進しています。
認証コーヒー製品の需要増加が大きなチャンスを創出
食品・飲料業界では、貧困、社会的不公正、環境破壊に対する消費者の懸念から、「認証」および「サステナブル」なブランドやラベルへの需要が高まっています。「サステナブルコーヒー」とは、様々な社会的、生態学的、経済的要件を満たし、信頼できる第三者機関によって独立して認証された多様なコーヒー品種を指します。コーヒー認証を提供する企業は数多くあり、コーヒーの生産方法とサプライチェーンを監視しています。UTZ認証、フェアトレード認証、レインフォレスト・アライアンス認証、USDAオーガニック認証などはその一例です。
地域分析
ヨーロッパは世界のコーヒー市場の最大のシェアを占めており、予測期間中に4.16％のCAGRで成長すると見込まれています。ドイツはヨーロッパで最もコーヒーを消費する国であり、一人当たりの消費量は約6.5kgです。また、ヨーロッパにおける生コーヒー豆の重要な輸入国でもあります。Tchiboなどの企業は、コーヒーブレンドにこの高品質のコーヒー豆のみを使用しています。ドイツ人は、焙煎しすぎないアラビカコーヒーを好みます。ネスレ・ネスプレッソSAの調査によると、ドイツの若い世代はコーヒーの鑑識眼が優れています。18歳から29歳の人の24.1％強が、コーヒー業界が多様化し、異なる種類のコーヒーやコーヒーレシピを味わうことを望んでいます。英国コーヒー協会によると、英国では毎日9,500万杯のコーヒーが消費されており、主要なライバル企業に業界で革新を起こす余地が十分にあります。コーヒーパッドと高度な ee マシンは、国の挽いたコーヒービジネスの拡大に影響を与える重要な変数です。