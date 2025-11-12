直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の6割以上が、売却先を「2件以上」比較検討している！株式会社スーパーゴールドが「金貨や貴金属の売却先に関する調査」を実施！

株式会社スーパーゴールド

株式会社スーパーゴールド（本社：千葉県船橋市、代表取締役：佐藤 春来）は、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女を対象に「金貨や貴金属の売却先に関する調査」を実施しました。この調査から、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女が金貨や貴金属を売却したきっかけや、その売却先を検討する際の情報収集方法、売却先の比較検討で重視した項目などが明らかになりました。

＜背景＞

近年、金価格が高騰しています。経済情勢の変化や資産運用の多様化に伴い、金貨・貴金属の売却を検討する機会も増えているものと考えられます。売却先の選択は、自身の資産価値を最大化するための重要な判断であり、その選択基準には多様な市場ニーズが存在します。 そこで、「金貨買取本舗」は、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験のある30代～70代の男女を対象に、「金貨・貴金属の売却先に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の約半数が、そのものの所有に至った経緯は「アクセサリーとしての購入」

・金貨や貴金属の売却を検討したきっかけで最も多いのは「金や貴金属の価格が高騰しているため」

・金貨や貴金属の売却先を検討する際に、売却先の情報収集をした方法は主に「インターネットでの情報収集」や「実店舗への訪問・問い合わせ」

・直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の6割以上が、その売却にあたり売却先を「2件以上」比較検討している

・金貨や貴金属の売却先を比較検討する際、“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目は「査定額の妥当性」

・直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却した経験がある30代～70代の男女の7割以上が、その際に利用した査定方法は「店舗での対面査定」

＜調査概要＞

調査期間：2025年10月22日～10月27日

調査方法：インターネット調査

調査対象：直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女

調査人数：330名

モニター提供元：RCリサーチデータ

直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の約半数が、そのものの所有に至った経緯は「アクセサリーとしての購入」

まず、「直近3年以内に売却した金貨や貴金属は、どのような経緯で所有に至ったものか」を尋ねる設問への回答では、1位が「アクセサリーとして購入した」で48.8%、2位が「家族からの相続や譲渡」で22.1%、3位が「趣味としての収集や、記念品として購入した」で14.3%という結果になりました。この結果から、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の約半数が、そのものの所有に至った経緯は「アクセサリーとしての購入」であることが明らかになりました。

金貨や貴金属の売却を検討したきっかけで最も多いのは「金や貴金属の価格が高騰しているため」

次に、「金貨や貴金属の売却を検討したきっかけ」を尋ねる設問への回答では、1位が「金や貴金属の価格が高騰しているため」で35.5%、2位が「必要がなくなったため」で33.0%、3位が「資産の整理・運用のため」で11.5%という結果になりました。この結果から、金貨や貴金属の売却を検討したきっかけで最も多いのは「金や貴金属の価格が高騰しているため」であることがわかりました。

金貨や貴金属の売却先を検討する際に、売却先の情報収集をした方法は主に「インターネットでの情報収集」や「実店舗への訪問・問い合わせ」

続いて、「金貨や貴金属の売却先を検討する際に、どのような方法で情報を収集したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「インターネットでの情報収集」で50.9%、2位が「実店舗への訪問・問い合わせ」で50.3%、3位が「広告・メディアからの情報収集」で21.5%という結果になりました。この結果から、金貨や貴金属の売却先を検討する際に、売却先の情報収集をした方法は主に「インターネットでの情報収集」や「実店舗への訪問・問い合わせ」であることが判明しました。

直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の6割以上が、その売却にあたり売却先を「2件以上」比較検討している

また、「金貨や貴金属の売却にあたり、いくつの売却先を比較検討したか」を尋ねる設問への回答では、1位が「比較検討しなかった」で36.6%、2位が「3件」で27.0%、3位が「2件」で17.9%という結果になりました。「比較検討しなかった」という回答が最も多かったものの、「2件以上」の回答を合計すると回答率63.4%となり、この結果から、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の6割以上が、その売却にあたり売却先を「2件以上」比較検討していることが明らかになりました。

金貨や貴金属の売却先を比較検討する際、“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目は「査定額の妥当性」

次に、直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却したと回答した人を対象に「金貨や貴金属の売却先を比較検討する際、“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目」を尋ねる設問への回答では、1位が「査定額の妥当性」で33.0%、2位が「企業の信頼性・安心感」で18.2%、3位が「手数料・費用」で12.4%という結果になりました。この結果から、金貨や貴金属の売却先を比較検討する際、“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目は「査定額の妥当性」であることがわかりました。

直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却した経験がある30代～70代の男女の7割以上が、その際に利用した査定方法は「店舗での対面査定」

調査の最後、直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却したと回答した人を対象に「金貨や貴金属の売却先を比較検討する際に、利用した査定方法」を尋ねる設問への回答では、1位が「店舗での対面査定」で73.7%、2位が「出張査定」で13.4%、3位が「オンライン査定」で7.7%という結果になりました。この結果から、直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却した経験がある30代～70代の男女の7割以上が、その際に利用した査定方法は「店舗での対面査定」であることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の約半数が、そのものの所有に至った経緯は「アクセサリーとしての購入」であり、金貨や貴金属の売却を検討したきっかけで最も多いのは「金や貴金属の価格が高騰しているため」であることが明らかになりました。また、金貨や貴金属の売却先を検討する際に、売却先の情報収集をした方法は主に「インターネットでの情報収集」や「実店舗への訪問・問い合わせ」であり、直近3年以内に金貨や貴金属を売却した経験がある30代～70代の男女の45%以上が、その売却にあたり売却先を「3件以上」比較検討していることがわかりました。尚、直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却した経験がある30代～70代の男女が、その際に“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目は「査定額の妥当性」であり、こうした人の7割以上が、金貨や貴金属の売却先を比較検討する際に利用した査定方法は「店舗での対面査定」であることが判明しました。

本調査の結果から、直近3年以内に金貨や貴金属の売却先を比較検討し売却した経験がある30代～70代の男女が、その際に“買取価格の高さ”以外で最も重視した項目は「査定額の妥当性」であることがわかりました。査定額の妥当性を重視するお客様のニーズに応えるのが、株式会社スーパーゴールドが運営する「金貨買取本舗」です。専門鑑定士による確かな査定で、お客様の期待に応える買取価格を提示します。対面での店頭買取はもちろん、全国対応の宅配買取も選択可能です。査定料や送料、キャンセル料は一切かからないため、安心して金貨や貴金属の価値を確かめられます。

