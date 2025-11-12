ライター / 一般社団法人「fair」代表の「松岡 宗嗣」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、ライターであり一般社団法人「fair」の代表を務める松岡宗嗣氏が書き手ユーザーとして新たに配信を開始しました。

松岡宗嗣氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、松岡宗嗣氏のコメント。

SNSでは、誤った情報や不安を煽るような言説が拡散しやすい傾向がありますが、このニュースレターでは、特にジェンダーやセクシュアリティをめぐる話題について、事実に基づいた情報と多角的な視点から、冷静に情報を届けていきたいと思います。

「松岡宗嗣のニュースレター」：https://soshi-matsuoka.theletter.jp/(https://soshi-matsuoka.theletter.jp/)

ジェンダーやセクシュアリティに関する話題、特にLGBTQ+に関する最新のニュースを中心に、いま社会で何が起きているのかをわかりやすく伝えるニュースレター。

＜松岡宗嗣氏プロフィール ＞

一般社団法人fair代表理事。2018年に同法人を設立し、ゲイであることをオープンにしながら、政策や法制度を中心に性的マイノリティに関する情報発信を行う。著書に『多様な性を生きる - LGBTQ+として生きる先輩たちに人生のヒントを聞いてみた』（河出書房新社）、『あいつゲイだって ― アウティングはなぜ問題なのか？』（柏書房）、共著に『LGBTとハラスメント』（集英社新書）。Yahoo!ニュース、GQなど幅広いメディアで寄稿を行うほか、教育機関や企業、自治体などでの研修・講演も数多く実施している。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform