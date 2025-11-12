「蓄電所・系統用蓄電池事業の最前線」と題して、Eku Energy Japan 代表取締役社長 小野 健太郎氏によるセミナーを2025年12月22日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

国内外の蓄電所・系統用蓄電池事業の最前線

～Eku Energyの蓄電所開発～

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25590

[講 師]

Eku Energy Japan 代表取締役社長 小野 健太郎 氏

[日 時]

２０２５年１２月２２日（月） 午後１時～２時３０分

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の安定供給を支える「蓄電所」の重要性が高まっています。本講演では、蓄電所の社会的意義と国内における事業環境の変化を整理し、需給調整市場・容量市場・長期脱炭素電源オークション等の制度動向を概観します。

また、英国やオーストラリアなど海外市場の電力制度を比較し、日本市場への示唆を紹介します。さらに、Eku Energyがグローバルの知見を活かして進める国内蓄電所開発の取組みを紹介し、今後の展望を考察します。

１．蓄電所の意義

２．国内蓄電所の事業環境(電力市場・制度、投資環境、技術等)

３．海外の電力制度と日本市場への示唆

４．Eku Energyの取組み

５．質疑応答／名刺交換

