「蓄電所・系統用蓄電池事業の最前線」と題して、Eku Energy Japan 代表取締役社長 小野 健太郎氏によるセミナーを2025年12月22日(月)に開催!!

写真拡大

株式会社　新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────


国内外の蓄電所・系統用蓄電池事業の最前線


～Eku Energyの蓄電所開発～


─────────────────────────────



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25590



[講　師]


Eku Energy　Japan　代表取締役社長　小野　健太郎　氏



[日　時]


２０２５年１２月２２日（月）　午後１時～２時３０分



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の安定供給を支える「蓄電所」の重要性が高まっています。本講演では、蓄電所の社会的意義と国内における事業環境の変化を整理し、需給調整市場・容量市場・長期脱炭素電源オークション等の制度動向を概観します。


また、英国やオーストラリアなど海外市場の電力制度を比較し、日本市場への示唆を紹介します。さらに、Eku Energyがグローバルの知見を活かして進める国内蓄電所開発の取組みを紹介し、今後の展望を考察します。



１．蓄電所の意義


２．国内蓄電所の事業環境(電力市場・制度、投資環境、技術等)


３．海外の電力制度と日本市場への示唆


４．Eku Energyの取組み


５．質疑応答／名刺交換





【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。


また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。