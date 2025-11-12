¡ØBOAT RACE¹¾¸ÍÀî¡Ù¡ß¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø#¥®¥¢¥¬¥Á ¹¾¸ÍÀî¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§µÜËÜµ®»Ö¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥í¥×¥é¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò360Channel¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾·Ã»Ê¡¢°Ê²¼360Channel¡Ë¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¡ØBOAT RACE¹¾¸ÍÀî¡Ù¡ß¡Ø¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡Ù¤Î¥³¥é¥ÜYouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥®¥¢Á´³«¡ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛch¡Ê°Ê²¼¡¢¥®¥¢¥¬¥Ách¡Ë¡Ù½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡ØBOAT RACE¹¾¸ÍÀî¡Ù¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÅì¾®¾¾Àî3-1-1¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
- Æü»þ¡§2025Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë 12:00 ～ 14:15º¢½ªÎ»Í½Äê
- ²ñ¾ì¡§BOAT RACE¹¾¸ÍÀî 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÅì¾®¾¾Àî£³-£±-£±¡Ë
¢¨ÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹½êÍ×»þ´Ö
JRÁíÉðÀþ Ê¿°æ±Ø ËÌ¸ý¤è¤êÌó15Ê¬¡Ê»ÏÈ¯9¡§35¡Ë
ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ Á¥ËÙ±Ø ¤è¤êÌó5Ê¬¡Ê»ÏÈ¯9¡§45¡Ë
- ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¡§10:00～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÀèÃå½ç¤Ç¤ª¹¥¤¤ÊºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÌ¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Ï¥Üー¥È¥ìー¥¹¹¾¸ÍÀîÀµÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÍ¶Æ³¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤´À°Îó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÎ©¸«ÀÊ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://aliceevent.jp/custom-page/show/page-id/geargachi_event?s
¡ÚBOAT RACE¹¾¸ÍÀî¤Ë¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¿Íµ¤À¼Í¥¤¬½¸·ë¡ª¡Û
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï360Channel¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¤ÈBOAT RACE¹¾¸ÍÀî¤Î¥³¥é¥ÜYouTubeÈÖÁÈ¡Ø¥®¥¢Á´³«¡ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛch¡Ê°Ê²¼¡¢¥®¥¢¥¬¥Ách¡Ë¡Ù½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥éーÀ¼Í¥¤Î¡¢·ë¾ë ÈôÄ»¤µ¤ó¡Êº´»Î¸¶ ¼·³¤ Ìò¡Ë¡¢ÅÔ´Ý ¤Á¤è¤µ¤ó¡ÊÁóÉÍ Ëã¶îÍý Ìò¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¾¾°æ ·ÃÍý»Ò¤µ¤ó¡Ê»ÍÃ« ¤æ¤ß Ìò¡Ë¡¢Ã«¸ý Ì´Æà ¤µ¤ó¡Ê²¼Íî¹ç Åí²Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¡Ë¤é¡¢¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥³§ÍÍ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Ï¯ÆÉ·à¡¢ºÇ¿·AR¥°¥é¥¹¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Ìã¤¨¤ëÂç¥¸¥ã¥ó¥±¥óÂç²ñ¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
½é¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë4Ì¾¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥²ー¥àÆâ°áÁõ¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Û
¡¡¥¢¥ê¥¹¥®¥¢¤ÎÌ¤¸ø³«ÀßÄê»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢¥²ー¥àÆâ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÍÑ¿·°áÁõ¡ÖMITP T¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥ÉÉÕ¤½®·ôÉ÷¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¹ë²ÚÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥®¥¢¥¬¥ÁchÈÖÁÈ¡¢µÚ¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¡Ú¼·³¤¡¦Ëã¶îÍý¤Î¥®¥¢Á´³«¡ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛch¡Û
▶¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@nanami_makuri
▶¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/nanamimakuri
¡Ú¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹¡¡´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡É¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¥áー¥«ー¡É¥³¥í¥×¥é¡É¤¬¥¿¥Ã¥°¡ª
¥á¥«¤òÉðÁõ¤·¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¦¡¢¿·´¶³Ð¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ªËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー´Æ½¤¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î³¤Ï·Àî·óÉð»á¤äÌøÀ¥·ÉÇ·»á¤é¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Áー¥à¤Ë¡ÖZUNTATA¡×¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤¬½¸·ë¡ª2023Ç¯4·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹Expansion¡×¤òÊüÁ÷¡ªº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²èÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¥¢¥×¥êÌ¾¡¡¡§¥¢¥ê¥¹¡¦¥®¥¢¡¦¥¢¥¤¥®¥¹
¢¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§ÉðÁõ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¢¡²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©
¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/aga/1i4w9fjn/
¢§DMMGAMES¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/dmg/
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/
¢¡¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/colopl_alice
¢¡¸ø¼°Discord¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://colopl.co.jp/alicegearaegis/rd/discord/?f=y
¡Ú»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¦ÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í¡§¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥¢¥Ë¥á¡ÖFRAME ARMS Girl¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¡Ö¥¬ー¥ë¥º¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¦¥£¥Ã¥Áー¥º¡×¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥á¥«Ì¼¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¸¶°Æ¡Ë¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ëµ¡³£¤äÊ¼´ï¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾¯½÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥á¥«¾¯½÷¡×¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦³¤Ï·Àî·óÉð¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥·¥êー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àAGE¡×¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×¡¢¡ÖID-0¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×°Ê¹ß¤Ï¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎ·Ï¾¦ÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
¡¦ÌøÀ¥·ÉÇ·¡§¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâARISE¡×¡¢¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥Ã¥È¥ë¥·¥Õ¥¡ー¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Üー¥ë¡¦¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É¥¯¥í¥¹¡×¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Üー¡×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Û¥Óー¤Ê¤ÉÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¡£
¡¦ZUNTATA¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¤Î¥µ¥¦¥ó¥É³«È¯ÉôÌç¤ÎÁí¾Î¡£¥¢ー¥±ー¥É¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥ÉÀ©ºî¡ÊBGM¡¢¸ú²Ì²»¡Ë¤ò¼ç¤Ê³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦À©ºî¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£2017Ç¯¤ÇÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥²ー¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¤ÎÏ·ÊÞ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥°¥ëー¥ô¥³ー¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¤³¦½é¤Î°ÌÃÖ¥²ー*¡Ø¥³¥í¥Ëー¤ÊÀ¸³è¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ø°ìËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡ØÇòÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®¥²ー¥à¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¡¢¤¤¤ï¤Ð"ÁÄ"¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¡Ö"Entertainment in Real Life" ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢"¿·¤·¤¤ÂÎ¸³"¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È5F¡¦6F
ÀßÎ©¡§2008Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO µÜËÜµ®»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿XR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¼þÊÕ»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¿¹ñÆâ³°¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://colopl.co.jp/
¸ø¼°£Ø¡§https://x.com/colopl_pr
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/coloplinc/
¸ø¼°Linkedin¡§https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all
*°ÌÃÖ¥²ー¡¢¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½éÉ½µ¤Ï¼«¼ÒÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡¡http://www.pyramid-inc.net/
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-3-2 ¥¢ー¥Ð¥ó¥»¥ó¥¿ー½ÂÃ«¥¤ー¥¹¥È
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯9·î28Æü
»ñËÜ¶â¡§ 6,630Ëü±ß¡Ê2020Ç¯9·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÌÚ½Ú°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥²ー¥à¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡¢¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥àÅù¤Î´ë²è³«È¯¶ÈÌ³
µÚ¤Ó¥²ー¥à´ØÏ¢¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªµÚ¤Ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¶ÈÌ³
¡Ö¥Çー¥¿¥«ー¥É¥À¥¹ ¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ëZ¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¿¥Ý¥ó¡×¡¢¡Ö¥À¥é¥¤¥¢¥¹¥Ðー¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥²ー¥à¤Î¼õÂ÷³«È¯¤òÃ´Åö¡£2010Ç¯¤Ë¡ÖSILPHEED Alternative¡×¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥²ー¥à»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£2007Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÍ¦¼Ô»à¤¹¡£¡×¤ò2016Ç¯¤ËPS Vita¤Ø°Ü¿¢¤·¡¢ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤«¤éÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢¥³¥í¥×¥é¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«È¯¡¢±¿±ÄÃæ¡£
(C) BOAT RACE EDOGAWA
(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.
¢¨¥³¥í¥×¥é¤ª¤è¤Ó¥³¥í¥×¥é¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥×¥é¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨iTunes¡¢App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¹ñ¤ÎApple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Android¡¢Google¡¢Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¡¢YouTube¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢³Æ¡¹¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹ØÆþ¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¤Ç¤¹¡£°ìÉô¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÍÎÁ¤Î¥é¥ó¥À¥à·¿¥¢¥¤¥Æ¥àÄó¶¡Êý¼°¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÆ±°Õ¤ò¤â¤é¤¦¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£