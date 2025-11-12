こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ
ヤマハ発動機株式会社は、2025年6月30日開催の取締役会において決議された、ヤマハ発動機従業員持株会を割当予定先とする自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせします。
なお、当初予定していた処分する株式の数および処分総額につきまして、一部失権により変更が生じましたので、併せて変更内容をお知らせします。
本件の詳細につきましては、2025年6月30日付「従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
1．処分の概要(変更箇所には下線を付しています。)
2．変更の理由
処分する株式の数および処分総額の変更は、従業員に対する入会プロモーションが終了し、持株会の会員数が確定したことにより生じたものです。
なお、当初予定していた処分する株式の数および処分総額につきまして、一部失権により変更が生じましたので、併せて変更内容をお知らせします。
本件の詳細につきましては、2025年6月30日付「従業員持株会を通じた株式付与としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。
記
1．処分の概要(変更箇所には下線を付しています。)
2．変更の理由
処分する株式の数および処分総額の変更は、従業員に対する入会プロモーションが終了し、持株会の会員数が確定したことにより生じたものです。