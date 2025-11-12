電通グループ、The One Club主催ADCアニュアルアワードのメインビジュアルを制作

電通グループ（ブランド：「dentsu」、本社：株式会社電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 五十嵐 博、以下、dentsu）は、グローバルなクリエイティブコミュニティを支援・称賛する非営利団体「The One Club for Creativity（以下、The One Club）※1（在米国NY市）が毎年開催するADCアニュアルアワード（以下、ADC賞）※2の作品募集キャンペーンのメインビジュアルを制作しました。世界的に権威のあるADC賞のメインビジュアル制作は、1935年以降毎年、クリエイティビティへの信頼が最も高い企業・クリエイターが担当しており、アジア太平洋地域発の企業による制作は初となります※3。

＜ADC賞作品募集キャンペーンのメインビジュアル：

受賞者に贈られる“キューブ”を個人の栄光ではなくADC賞に集まるデザインへの愛と捉え、キューブのみで孔雀の羽を構成＞





今回、制作を統括した株式会社電通 エグゼクティブクリエイティブディレクター八木 義博は、ノンバーバルなビジュアルコミュニケーションで、企業・商品ブランディングや広告キャンペーンなど、幅広いクリエイティブを展開するクリエイターです。主な仕事にニッカウヰスキー「NO LABELS」、JR 東日本「行くぜ、東北。」、HONDA「Human! FIT」、江崎グリコ「Pocky THE GIFT」、メニコン「Magic-1 day Menicon Flat Pack」、JRグループ「MY JAPAN RAILWAY」などがあり、Cannes Lionsグランプリ2回（Design部門、Industry Craft部門）、One Show Best in Design（グランプリ相当）、D&AD Black Pencil（グランプリ相当） 1回・特別賞Collaborative Award※4、Kanter Creative Effectiveness Award、東京ADC賞、JAGDA※5新人賞、総務大臣賞/ACC※6グランプリ、佐治敬三賞など国内外の名立たるクリエイティブアワードを多数受賞しています。

中でも2023年制作のJRグループ「MY JAPAN RAILWAY」は国内のみならず、海外の主要なクリエイティブアワード（Cannes Lions、LIA（London International Awards）、Spikes Asia、ADFEST、Clio、ADC、The One Show、D＆AD、MAD STARS※7）においてグランプリ相当に輝きました。



一方dentsuは、2024年のグローバルクリエイティブランキングでアジア太平洋地域の企業グループとして1位、また、当社グループの中核企業である株式会社電通は、同ランキングにおいて単独エージェンシーとしてアジア太平洋地域の1位に選出されています。

今後もdentsuは、NORTHSTAR（企業理念）である「an invitation to the never before.」にあるようにクリエイティブとしての「never before」を軸として、世界最高のクリエイティビティカンパニーを目指し続けます。dentsuのあらゆるビジネス領域においてクリエイティビティを強化・拡張することで、人々、企業・ブランド、そして社会に鮮烈なインパクトを届けていきます。

※1：dentsuは、The One Clubが発表したグローバルクリエイティブランキングでアジア太平洋地域の企業グループとして1位にランキングされました。詳細は、下記のプレスリリースをご覧ください。

電通グループ、The One Club発表のグローバルクリエイティブランキングでアジア太平洋地域の企業グループとして1位。

URL：https://www.group.dentsu.com/jp/news/release/001409.html

電通、The One Club for Creativityが発表したグローバルクリエイティブランキングで、アジア太平洋地域のトップに。URL：https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0117-010831.html

※2：ADC賞は芸術性とクラフトマンシップを称え、毎年クリエイティブ分野における才能や革新的な作品を表彰しています。詳細は、ADC賞のホームページをご覧ください（英語のみ）。

URL：https://adcawards.org/

※3：ADC賞のメインビジュアルの歴史については下記のホームページをご覧ください（英語のみ）。

URL：https://www.oneclub.org/adc/100th/

※4：3年以上の長期にわたり協業したクライアントとエージェンシーを対象に、継続的な高いクリエイティビティーを発揮した優れたパートナーシップを表彰するもの。詳細は下記のプレスリリースをご覧ください。

電通、2020年度D&AD賞で「コラボラティブ・アワード」を受賞

URL：https://www.dentsu.co.jp/news/release/2020/0717-010098.html

※5：JAGDA（Japan Graphic Designers Association）は公益社団法人日本グラフィックデザイン協会の略称。

※6：ACC（All Japan Confederation of Creativity）は一般社団法人 ACCの略称。

※7：記載は受賞順。

以 上

