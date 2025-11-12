アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービスのプレスリリース作成を3社限定で無料でご提供するキャンペーンを開始
営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察、法人のリード獲得支援、ホワイトペーパー・プレスリリース・営業資料の作成、SEO記事作成・オウンドメディア運営を中心としたコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、「アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/ ）」の竹プラン以上に含まれるプレスリリース作成を3社限定で梅プランでもプレスリリース作成を無料でご提供するキャンペーンを2025年11月12日に開始いたしました。
アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービスは、アンケート調査の実施からプレスリリースの作成（竹プラン以上）、ホワイトペーパーの企画・制作まで一気通貫で行い、多数のアンケート結果と独自の考察により「唯一無二の情報」として、見込み顧客にとって価値のあるコンテンツをご提供いたします。
この度、キャンペーンとして、アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービスで、梅プランをご依頼いただいた法人様3社に限り、通常はプレスリリース作成を含まない梅プランに無料でプレスリリース作成をご提供いたしますので、この機会にぜひお申し込みください。
■キャンペーン期間
2025年11月12日～2025年11月18日
■キャンペーンの対象条件
お問い合わせフォームよりお申し込みいただき、「お問い合わせ内容」欄に「アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス梅プラン無料プレスリリース作成キャンペーン応募」と記載の上、送信してください。
お問い合わせフォーム：https://hachinosu-seisaku.co.jp/contact/
【運営サービス】
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察
- 法人のリード獲得支援
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
