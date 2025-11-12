美容機器市場は2033年までに1964.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は11.54%と予測されています。
導入
自宅でランウェイショーに出る準備が整ったようなヘアスタイルを求めること、そして若い世代におけるセレブのルックスへの影響力の高まりは、予測期間中の美容機器の需要増加の主な要因です。グラスヘアや超スリーキーヘアのトレンドの台頭が、美容機器の市場シェアを拡大させています。多くの大手ブランドが、型破りな製品で業界を席巻しています。例えば、Cloud Nineはミネラルヘアアイロン「The Original Iron」を発売しています。
美容機器市場は、2024年に735.1億米ドルと評価され、2025年には821.1億米ドル、2033年には1964.5億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）11.54%で成長します。
セグメントインサイト
ヘアケアセグメントは予測期間中に大幅なCAGRで成長しています
ヘアケア機器は、ドライヤー、ストレートアイロン、その他に細分化されています。これは、ミレニアル世代における美容機器の普及と 、自宅でサロンのようなヘアスタイルを求める傾向がヘアドライヤーの大きな需要を生み出していることに起因しています。この需要に応えるため、多くの企業が様々なヘアスタイリングに対応するプロ仕様の製品を開発しています。例えば、ダイソン社は2018年に「ダイソン スーパーソニック ヘアドライヤー」を発売しました。このドライヤーは、様々なスタイリングに合わせて高速かつ集中的な風を送るように設計されています。
アジア太平洋地域における美容Eコマースウェブサイトの優位性の高まりと美容機器の需要増加
ここ数年、アジア太平洋地域は経済発展の著しい成長と地域全体のGDPの上昇を経験しました。これは一人当たりの所得の増加とそれに続く購買力の成長につながっています。急速な人口増加と美容機器の普及により、アジア太平洋地域は世界市場における主要な消費国の一つとなっています。インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、タイは、この地域で白くきれいな肌を手に入れるための美容機器や製品の需要を牽引している主要国です。これに加えて、アジア太平洋地域の若い世代は、シミ、肌の色ムラ、乾燥、ニキビ、傷跡、黒ずみなど、さまざまな肌の悩みを抱えており、それが最終的にこの地域における家庭用美容機器の需要の増加につながっています。
アジア太平洋地域、特に中国とインドの現地美容機器メーカーは、Alibaba.com、Nykaa.com、flipkart.com、amazon.inといった大手eコマース企業と提携し、収益性の高い成長機会を捉え、多様な消費者層にサービスを提供しています。一方、タイ、マレーシア、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなどの他の発展途上国からの新たな需要に対応するため、世界的に有名な美容機器メーカーもアジア太平洋市場に参入しています。
競争力のあるプレイヤー
Procter & Gamble
Koninklijke Philips NV
Panasonic Corporation
Nu Skin
L'Oreal （CLARISONIC）
CONAIR CORPORATION
MTG Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
Spectrum Brands Inc.
（Remington）
YA-MAN Ltd.
FOREO
Silk'n （Home Skinovations）
NuFACE
KAKUSAN
TRIA BEAUTY.
美容機器市場のセグメンテーション
タイプ別
スキンケア機器
洗浄装置
皮膚ローラー
ニキビ除去器具
その他のスキンケア機器タイプ
ヘアケア機器
乾燥機
ストレートアイロン
その他のヘアケア機器タイプ
脱毛器
脱毛器
カミソリ
その他の脱毛器
その他のタイプ
エンドユーザー別
家庭
美容院
その他
