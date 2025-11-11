エスパル福島 全館リニューアルに伴い新しく生まれ変わった店舗

場所は、福島市栄町 エスパル福島1階。リニューアル後は阿武隈急行・飯坂線方面入口ドア付近という、よりわかりやすく便利な立地で、地域の皆さまに親しまれる店舗として新たにスタートいたします。今回のリニューアルでは、エスパル福島全体がより便利で快適な施設へと刷新され、それに伴って「さすがや」もより明るく・入りやすい空間に生まれ変わりました。ショッピングの合間に、気軽にお立ち寄りいただける身近な買取専門店です。

駅近・駅ナカの好立地で立ち寄りやすい！

「買取専門店さすがやエスパル福島店」は、福島駅直結の商業施設「エスパル福島」の1階に位置しています。お買い物の合間など、日常の中で立ち寄りやすい好立地にあり、初めての方でも安心してご利用いただける店舗づくりを行っています。

幅広い買取品目＆資格保有の査定士が常駐

買取専門店さすがやでは、以下のような幅広い商材を丁寧かつスピーディーに査定し、高価買取いたします。【貴金属・ジュエリー】 金・銀・プラチナ・ダイヤモンド・エメラルド/サファイア/ルビーなど【ブランド品】 バッグ・時計・財布・アクセサリー類【お酒】 未開封のウイスキー・ワイン・ブランデーなど【金券・チケット類】 商品券・ギフトカード・旅行券 など【モバイル機器】 スマートフォン・タブレット・ノートPC などすべて、鑑定士資格を持つ専門スタッフが丁寧に査定。最新の市場相場に基づいた納得のいく価格を提示します。

地域の皆さまに愛される店舗を目指して

「ちょっと気になるものがある」「これ、売れるかな？」そんなときにふらっと立ち寄れるお店として、地域に密着した丁寧なサービスを心がけています。査定は完全無料です！まずはお気軽にご来店・ご相談ください。

買取専門店さすがやエスパル福島店 近隣店舗

買取専門店さすがやリオン・ドール鎌田店

店名 ：買取専門店さすがやリオン・ドール鎌田店電話番号：024-572-4016住所 ：〒960-0102福島県福島市鎌田西11-1 リオン・ドール鎌田店 1F営業時間：10:00～19:00

買取専門店さすがやエスパル郡山店

店名 ：買取専門店さすがやエスパル郡山店電話番号：024-954-4702住所：〒963-8003福島県郡山市燧田195 S-PAL郡山 本館3F営業時間：10:00～20:00

買取専門店さすがやふねひきパーク店

店名：買取専門店さすがやふねひきパーク店電話番号：0247-73-8982住所：〒963-4312福島県田村市船引町船引原田9 ふねひきパーク内営業時間：10:00～19:00

福島県福島市の皆様、はじめまして。

福島エリア近隣の皆様はじめまして！福島出身、渡邊と申します！私は、さすがやで査定士としての知識をつけ、鑑定士の資格を取得、東京本社で世界相場を学んで、この度買取専門店さすがやエスパル福島店店の査定士として参りました。これまで培った真贋と価値を見極める知識を活かし、福島県の皆さんのご相談に乗りたいと思っております。”こんなの値段が付かないよな！”と捨てる前に！無料でご相談承ります！！

「開運！なんでも鑑定団」放映中に流れる今、話題のあのCM！

さすがやは「開運！なんでも鑑定団」のスポンサーでお馴染みです！放映中に流れるこちらのコマーシャルにも注目してみてください。お客様にもかなり好評です！代表取締役：佐藤貴夫が全速力で走っています！

宝石の街からの最新相場感をいち早く地方に。

『買取専門店さすがや』は様々な地域に店舗数を拡大しておりますが、特に地方の出店に力を入れております。さすがやでは地域活性化に貢献できるように努力し、東京と地方の様々な格差を是正すべく活動しております。

さすがやエスパル福島店にスマホ修理SHOPを併設

「スマホ修理SHOPエスパル福島店」は、福島駅直結の商業施設「エスパル福島」内にあり、アクセスも抜群。お買い物の合間や通勤・通学途中など、日常の中で気軽に立ち寄れる便利な立地です。

【周辺アクセス情報】

JR「福島駅」東口すぐエスパル福島内1F（御化粧室となり）エスパル提携駐車場あり（※駐車サービス内容は施設案内に準拠）

館内のショップで快適な待ち時間を

修理の待ち時間も快適にお過ごしいただけるよう、「エスパル福島」にはさまざまな人気テナントが揃っています。

地域の皆さまに安心とスピードを提供

スマホ修理SHOPでは、iPhone・iPad・Apple Watch・Android・ゲーム機など、さまざまなデバイスの修理を受付中。「画面が割れた」「バッテリーがすぐ減る」などのトラブルも、最短15分～即日修理対応いたします。

修理サービスの一例：

・iPhone バッテリー交換／画面修理／フロントパネル交換・iPad・MacBook のガラス割れや動作不良・Apple Watch のバッテリー不調や液晶トラブル・Nintendo Switch のジョイコンや画面修理※詳しくは店舗スタッフにお尋ねくださいませ。

無料見積もり・親切対応・安心の保証付き

「修理か買い替えか迷っている…」という方も、まずは無料見積もりだけでもOK！ 経験豊富なスタッフが、ひとつひとつ丁寧にヒアリングし、最適な修理をご提案いたします。

さすがやで一緒に働いてくださる方、大募集！！

現在さすがやでは一緒に働いてくださる仲間を大募集中です！

■研修制度社員の約9割は異業種・異職種出身ですが、3~6ヵ月の研修で査定士として活躍。東京本社研修と配属先でのOJTが支えます。■昇格・昇給・研修生（正社員雇用）：3~6ヵ月・査定士・店舗責任者・エリアマネージャー・マネージャー評価制度が明確で、公平に評価致します！■独自の福利厚生美容手当：接客に必要な身だしなみ費用を支給。非喫煙手当：たばこを吸わない社員に月5,000円支給。特別手当・特別休暇：配偶者の誕生月に休日1日と2万円を支給。■弊社の特徴◎未経験OK 月給26万円スタート ※研修期間は異なります。◎平均年齢28.3歳・若手社員が活躍中 早期キャリアアップも可能！◎月収モデル3年目42万円・4年目52万円 最短半年で店長になった社員も！◎残業月平均4時間以下気になる方は是非⇩をクリックし詳しい詳細をご覧ください！また社内の雰囲気もXアカウント・noteで覗く事ができますので是非ご覧くださいね！

さすがやリクルートサイト

noteアカウント

店舗概要

店舗名：買取専門店さすがやエスパル福島店住所：〒960-8031 福島県福島市栄町１－１ エスパル福島1F電話番号：024-573-0045営業時間：10:00～20:00定休日：エスパル福島の定休日に準ずる駐車場：エスパル福島提携駐車場あり（※サービス内容は商業施設案内に準ずる）

【取り扱い商品】

ジュエリー/ダイヤモンド/カラーストーン全般/金/プラチナ/ブランド品/時計/着物/切手/古銭/お酒/骨董品/金券/PC/おもちゃ/フィギュア/トレカ/カメラ/撮影機材/ゲーム機器/家具家電/楽器/音響機器/zippo/ガスライター/電子タバコ/電動工具/釣具/記念コイン/記念メダル/金杯/銀杯/小判/古銭/古紙幣/テレフォンカード/他

会社概要

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0015 東京都台東区東上野1-12-2 THE GATE UENO 4FTEL：03-5816-6362代表取締役：佐藤 貴夫従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

