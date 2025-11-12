ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「小さなＹＡＭＡＧＡＴＡマルシェ」は、１１月１８日（火）まで「令和７年度山形県りんご『ふじ』品評会入賞商品」を販売します。

今回販売する品評会入賞商品は、山形県で生産されたりんご「ふじ」で、玉の形状や玉揃い品位、着色など７項目の審査で評価され、最優秀賞や優秀賞などを受賞した特別な逸品です。

美しい色合いとサクッとした歯触り、爽やかな甘酸っぱさがある人気商品を、フルーツ大国山形県から数量限定でお届けします。

また、１１月末日まで「国産を食べて応援キャンペーン」を実施しているため、お客様の「送料負担なし」でお得に購入できます。

山形県「ふじ」品評会最優秀賞商品

令和７年度山形県「ふじ」品評会最優秀賞商品５㎏（１８玉入り） 限定：１箱

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-178/



山形県「ふじ」品評会優秀賞商品



令和７年度山形県「ふじ」品評会優秀賞商品５㎏（１８玉入り）

限定：５箱

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-179/

山形県「ふじ」品評会優賞商品

令和７年度山形県「ふじ」品評会優賞商品５㎏（１８玉入り）

限定：５箱

https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-181-1/

■山形県りんご「ふじ」品評会とは

山形県ＪＡ園芸振興協議会とＪＡ全農山形は、りんご「ふじ」の品質向上と栽培技術の研鑽・消費拡大を目的とし、収穫盛期に「山形県りんご『ふじ』品評会」を開催しています。

「令和７年度山形県りんご『ふじ』品評会」は、１１月２０日（木）に開催します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。 ※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown