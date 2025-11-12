採用広報メディア「Focus」 期間限定で無料掲載、採用広報を“資産化”。『ヒトトレ採用』導入170社突破を機に掲載エントリー受付中

株式会社INREVO業界初(※)の成果保証型RPO ヒトトレ採用

業界初（※）の成果保証型PRO（採用代行）『ヒトトレ採用(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit?utm_source=pr-times)』を展開する株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁、以下「INREVO」）は、「ヒトトレ採用」内で運営する採用広報メディア「Focus(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit/focus)」の運用を拡張し、従来のご利用企業様限定から一般企業様も対象へと範囲を広げ、掲載企業の募集を開始いたします。

本施策は、『ヒトトレ採用』の導入企業数170社突破を記念して期間限定で実施するものです。

掲載にあたっては、記事公開後にコーポレートサイト等での相互掲載をお願いすることを条件に、無料で承ります。

無料掲載のお申し込みはこちら :https://share-na2.hsforms.com/1SX-l7k40T2e8w511l4AWIg409jf5

▪️採用広報のメリット

採用広報サービス「Focus」

Focusを活用し広報することのメリットをご紹介します。

【 候補者向けのメリット 】

▪️外部記事で“会社の素顔”が伝わる

求人票や面接案内に記事のリンクを入れておくと、写真や社員の声を通じて職場の雰囲気や働き方が具体的にわかります。応募前から入社後のイメージがつかみやすくなり、不安が減って応募判断もしやすくなります。

▪️“見つけてもらえる”機会が増える

外部の記事から採用ページへのリンクが増えると、検索やSNSで目に留まる場面が増えます。結果として採用ページの訪問者が増え、応募につながるチャンスが広がります。

【 取引先向けのメリット 】

▪️提案書・会社案内に“第三者の評価”を添えられる

掲載記事を提案書の巻末や会社案内の実績ページに添付。外部メディアで紹介された事実が、信頼の裏づけになります。

▪️取り組みの“透明性”を示せる

コーポレートサイトやニュース欄で記事の掲載を周知することで、「企業としてどんな課題に取り組んでいるのか、その取り組みの社会的意義は何か、どのような体制で継続しているか」が一目で分かり、パートナー選定時の安心材料になります。

【 社内向けのメリット 】

▪️オンボーディングの“共通教材”になる

取材記事を入社初日のガイダンス資料に入れておけば、新入社員がミッション・働き方・価値観を新入社員が共通の理解を持ってスタートできます。

▪️カルチャー共有が進む

取材記事に、会社が大切にすること・働き方・目指す姿を掲載することで、社内カルチャーを明確に発信できます。取材記事を基点にすることで、解釈のぶれを抑え、カルチャーの要点を正確に共有できます。

▪️ヒトトレ採用について

ヒトトレ採用 ロゴ

「ヒトトレ採用(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit?utm_source=pr-times)」は、株式会社INREVOが提供する業界初（※）の成果保証型RPO（採用代行）です。採用が成立しなかった場合は全額返金とする料金体系を採用し、まず“試しやすい”ことにこだわっています。あわせて、月額10万円からのライトコンサルも用意し、「まず小さく始めたい」「ノウハウを社内に残したい」という企業の最初の一歩を支援します。

求人媒体選定・求人票の作成・スカウト業務や候補者とのやり取りまでを一気通貫で伴走し、人事の残業や対応遅れを防ぎつつ、現場がコア業務に集中できる環境を整えます。

ヒトトレ採用は、単なる代行にとどまりません。採用に必要な知識やコツを共有し、企業が“自走”できる状態までをゴールとしています。支援で終わらず、再現性のある運用を組み込むことで、「待ちの採用」から「勝ちにいく採用」へと転換させます。地方企業、建築・製造、情報通信など幅広い業界で導入が進み、採用コストを抑えながら採用成功率90％以上（※）を実現してきました。



こうした取り組みの結果、『ヒトトレ採用』の導入企業が170社を突破しました。この節目を、より多くの企業の採用競争力向上につなげるべく、採用広報メディア「Focus」を無料で提供することを決定しました。「Focus」で公開された記事は長期にわたり資産として残り続けるため、採用広報・営業・ブランディングの各局面で活用いただけます。

▪️採用広報を強化したい企業様へ

まずは採用広報メディア「Focus(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit/focus)」の無料掲載をご活用ください。掲載記事は長期的に使える外部記事資産となり、認知拡大・流入強化・応募者の共感形成に寄与します。記事公開後にコーポレートサイト等での相互広報をお願いすることを条件に、掲載は無料で対応いたします。

無料掲載のお申し込み・掲載要件・公開スケジュールは、お問い合わせください。担当部署より、掲載可否の確認から公開までの進行フローをご案内します。なお、無料掲載キャンペーンは予告なく終了する場合があります。 ご関心のある企業様は、お早めにお問い合わせください。

※：業界初は自社調べ（2024年12月時点）調査範囲：日本国内における「プレスリリース配信サービス」として（期限付き、サービスクローズは除く）

※：採用成功率は自社調べ（2025年2月までの採用実績に基づく）

■株式会社INREVOについて

株式会社INREVO ロゴ

「ヒトトレ採用(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit?utm_source=pr-times)」「ヒトトレ研修」など、様々な人材サービスと、ホテル向け無人チェックインシステム「AIチェックイン」「roomport」の開発・導入支援を行っている当社。一社一社の課題に向き合い、解決に導き企業の成長を支援しております。また、フルリモート・フルフレックス制度の導入、年間休日130日、バースデー休暇や設立記念日休暇の取得制度、「健康事業所宣言」認定の取得など、働きやすい職場づくりにも注力。

その取り組みが評価され、「ホワイト企業認定」および2年連続「働きやすい企業認定」も獲得しています。

“スタートアップでありながら、誰もが安心して挑戦できる環境”の実現に向けて、制度と文化の両面から継続的に改善を重ねています。





設立：2024年1月23日

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者名：代表取締役 南 晴仁

URL：https://inrevo.co.jp/(https://inrevo.co.jp/?utm_source=pr-times)