【外食産業の集客を変える！】株式会社ClassLab.が「外食ソリューションEXPO」に出展

株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府中央区、以下、ClassLab.）は、2025年11月26日（水）・27日（木）にインテックス大阪で開催される「外食ソリューションEXPO」に出展いたします。

本展示会では、新生活者向けアプリ「RIRIFE」のクーポンマップについてご紹介します。

◼️RIRIFEのご紹介

当社ブースでは、新生活者向け総合プラットフォーム「RIRIFE（リリフ）」をご紹介します。RIRIFEは引越したばかりの方々に向けて、周辺スポット情報やハザードマップ、新生活のノウハウ記事やお得なクーポンなどを提供するアプリです。

飲食店の皆様へ新しい集客手法をご提案

引越し直後の新生活者は、新しい土地で「どこのお店を利用すればよいか分からない」という悩みを抱えています。

まだ「行きつけ」が決まっていない新生活者を、競合店舗より早く効率的にリピート客に変えるのがRIRIFEの最大の強みです。

RIRIFEの特徴- 無料で店舗情報・クーポンを掲載可能初期費用なしで、すぐに新生活者へアプローチできます。- 引越し直後のユーザーに直接リーチクーポン掲載店舗をマップ上で優先的に表示することで、新生活者が「いつものお店」を決める前に、優先的に囲い込みができます。- 簡単操作の管理画面独自開発のダッシュボードで、クーポンの追加・管理が簡単に行えます。- 顧客データを活用できる来店頻度やクーポン利用傾向などのデータを店舗運営に活かせます。- リピート促進機能が充実お気に入り登録機能やクーポン配信で継続来店を促進し、リピート率向上・客単価アップを実現します。

◼️当日の体験内容

当社ブースでは以下の体験をご用意しております。

- アプリの実機デモアプリの使いやすさを実際に操作してご確認いただけます。- 店舗管理画面の体験操作性のよさを実際に触って確かめていただけます。- その場で店舗登録編集方法を丁寧にお伝えしながら、最短5分で実際に掲載まで完了できます。



この機会に、未来の外食産業を担う新しい集客の仕組みをぜひご体感ください。

◼️展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/15_1_ca5b129126a21e6020927c1ab16e1fe6.jpg?v=202511120429 ]

◼️RIRIFEの詳細情報

アプリの詳細情報は、以下のページをご覧ください。

公式サイト：https://classlab.co.jp/rirife-coupon/

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp