「ボジョレー・ヌーヴォー」11/20（木）解禁！フランスのぶどう畑から届いたフレッシュな新酒を『ワインの酒場。ディプント』で楽しもう！

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン「PRONTO（プロント）」を展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、『ワインの酒場。Di PUNTO（以下、ディプント）』にて「ボジョレー・ヌーヴォー」を2025年11月20日（木）より発売いたします。

■概要

■新酒解禁にあわせて今年も「ボジョレー・ヌーヴォー」を発売します！

「ボジョレー・ヌーヴォー」11/20（木）解禁！[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/315_1_4806e267f452b9e95c4ba3295e9d7980.jpg?v=202511120429 ]

今年も『ディプント』は、“ボジョレー・ヌーヴォーの文化”を継承していきたいとの思いから、美味しいワインとおつまみで、新酒解禁を華やかに盛り上げて参ります。 2025年は、仏ジョルジュ デュブッフ社の「ボジョレー・ヌーヴォー」2種に加え、仏モルゴン村のペール・ギヨ氏が手掛けた「ボジョレー・ヌーヴォー 」がラインアップします。「ペール・ギヨ Di/ボジョレー・ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025」の3種です。 ボトルやグラスでの販売はもちろん、3種の新酒の味わいを一度に楽しめる「ボジョレー3種飲み比べセット」もご用意いたします。

おすすめは「ボジョレー3種飲み比べセット」と「ボジョレーおつまみ盛り合わせ」

毎年ご好評の「ボジョレー3種飲み比べセット」と、それぞれの「ボジョレー・ヌーヴォー」の味わいを引き立てる「おつまみ盛り合わせ」が今年も登場。ワインは「ペール・ギヨ Di/ボジョレー ・ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025」の順で、ライトボディからミディアムボディへと段々と重みのある印象に。ソムリエが厳選した「ボジョレーおつまみ盛り合わせ」とともにお楽しみください。

ボジョレーおつまみ盛り合わせ

＜ソムリエおすすめのペアリング＞※写真右から

・トマトのカプレーゼ×ペール・ギヨ Di/ボジョレー・ヌーヴォー 2025

トマトの酸味と桃の風味を感じるチーズソースの甘酸っぱい味わいが、軽やかな果実味を感じる「ボジョレー ヌーヴォー」と絶妙に調和します。

・コンビーフと豚軟骨のテリーヌ×ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025

やや重めでバランスのとれた味わいの「ボジョレー・ヌーヴォー」がテリーヌの動物性の脂の旨味を引き立て、深みのある味わいを楽しめます。

・ガトーショコラ×ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025

凝縮された果実味を持つ「ボジョレー・ヌーヴォー」と濃厚な味わいのチョコレートの風味がマッチ。贅沢なマリアージュをご堪能ください。

■ボジョレー・ヌーヴォー ラインアップ

1 . ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025

ボジョレー・ヴィラージュ地区（※）の畑から収穫されたぶどうだけを厳選した“ワンランク上の「ボジョレー・ヌーヴォー」で、より香り豊かで厚みのある、リッチな味わいが特長です。

※ボジョレー地区北部に位置する、38の村からなる地区

1 . ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025２．ペール・ギヨ Di/ ボジョレー ヌーヴォー 2025

“力強いワイン”として知られる、仏モルゴン村の造り手・ペール・ギヨ氏が手がけた「ボジョレー・ヌーヴォー」です。完熟をギリギリまで待ってから収穫したぶどうを使用していることが特徴で、フルーティーな味わいを楽しめます。ディプントオリジナルエチケットのボトルで登場。

※写真はイメージです。

２．ペール・ギヨ Di / ボジョレー ヌーヴォー 2025３． ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025

ボジョレー地区全体で3,000軒あるぶどう生産者からジョルジュ デュブッフ社がその年最良と認めた、“トップキュベ”のぶどうのみを使用した、高い凝縮感と深みのある味わいが特長です。

■「ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）」

３． ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025

『Di PUNTO（ディプント）』とは、日常と非日常の間にある句読点（PUNTO）。居心地のいい空間で、気軽にワインとお料理を楽しめる、上質で活気あふれる地域密着型のワインの酒場です。東京圏を中心に42店舗を展開しています（2025年10月末現在）。

公式HP：https://www.dipunto.wine/

公式Instagram：@di_punto_official(https://www.instagram.com/di_punto_official/)

ワインの酒場。Di PUNTO