全席個室、こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒を楽しむ「鮨と酒日和 ととうお」新丸の内センタービル店が11月19日オープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商は、厳選した魚介を使用した定番のお寿司をはじめ、お酒との相性を考えた豊富な肴が楽しめる「鮨と酒日和 ととうお」新丸の内センタービル店（東京都千代田区）を2025年11月19日にオープンします。

東京駅および大手町駅からアクセス良好な新丸の内センタービルディング内に、全席個室の和モダンなくつろぎ空間を提供します。ビジネスパーソンのニーズに応えるランチ営業も実施します。

2023年11月の東京・秋葉原に1号店をオープン、京都、横浜に続いて4店舗目の出店です。

■鮨と酒日和 ととうお新丸の内センタービル店 店舗概要

開店日 ：2025年11月19日(水)

所在地 ：東京都千代田区丸の内1-6-2

新丸の内センタービルディング 3F

電話番号 ：03-6257-5571

アクセス ：JR東京駅丸の内北口 徒歩2分

東京メトロ東京駅M13出口 徒歩1分

東京メトロ・都営地下鉄大手町駅

B2b出口 徒歩1分

駐車場 ：なし

営業時間 ：平日 ランチ 11:00～14:30

(ラストオーダー 14:00)

ディナー 17:00～23:00

土・日・祝 ランチ 11:00～14:30

(ラストオーダー 14:00)

ディナー 16:00～22:00

定休日 ：ビルの休館日に準ずる

店舗面積 ：182.27平方メートル

席数 ：79席（宴会最大人数28名）

メニュー数：フード80種類／ドリンク71種類

平均客単価：ランチ 1,300円／ディナー 4,500円

喫煙所 ：あり（ビルフロア内）

URL ：https://totouo.dkdining.com/marunouchi/

運営会社 ：株式会社第一興商

■おすすめメニュー

※価格は全て税込

ディナーおまかせ握り 11貫 2,189円 寿司各種 99円～715円【数量限定】踊りあわび 759円名物 茹でタン 1,419円翡翠茄子の揚げ浸し 803円お造り盛り合わせ 7種 2,189円焼酎茶割り各種 539円～ランチ並にぎり 9貫＋巻物 (茶碗蒸し風しじみ雑炊、味噌汁付き) 1,390円寿司屋の天ぷら定食 1,690円ととうお松花堂御膳 2,490円

◇鮨と酒日和 ととうお

2023年11月に東京・秋葉原に1号店をオープン。全国に4店（2025年11月19日時点）を有する、こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒が楽しめるダイニング店舗。

厳選した魚介を使用した定番寿司をはじめ、お酒との相性を考えた創作寿司や豊富な肴が楽しめます。

お酒はお寿司と相性の良い上質な茶葉を使った焼酎茶割りや、日本酒をご用意。

白木を基調とした和モダンな全席個室のプライベート空間で贅沢日和をお楽しみください。

ととうお公式サイト：https://dkdining.com/shop/totouo/