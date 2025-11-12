全席個室、こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒を楽しむ「鮨と酒日和 ととうお」新丸の内センタービル店が11月19日オープン

　株式会社第一興商は、厳選した魚介を使用した定番のお寿司をはじめ、お酒との相性を考えた豊富な肴が楽しめる「鮨と酒日和 ととうお」新丸の内センタービル店（東京都千代田区）を2025年11月19日にオープンします。


　東京駅および大手町駅からアクセス良好な新丸の内センタービルディング内に、全席個室の和モダンなくつろぎ空間を提供します。ビジネスパーソンのニーズに応えるランチ営業も実施します。


　2023年11月の東京・秋葉原に1号店をオープン、京都、横浜に続いて4店舗目の出店です。




■鮨と酒日和 ととうお新丸の内センタービル店 店舗概要

開店日 　 ：2025年11月19日(水)


所在地　　：東京都千代田区丸の内1-6-2


　　　　　　新丸の内センタービルディング 3F


電話番号　：03-6257-5571


アクセス　：JR東京駅丸の内北口 徒歩2分


　　　　　　東京メトロ東京駅M13出口 徒歩1分


　　　　　　東京メトロ・都営地下鉄大手町駅


B2b出口 徒歩1分


駐車場　　：なし


　　　　　　　　　　　　　






営業時間　：平日　　　 ランチ　 11:00～14:30


　　　　 (ラストオーダー 14:00)


　 ディナー 17:00～23:00


　 土・日・祝 ランチ　 11:00～14:30


　　　　 (ラストオーダー 14:00)


　 ディナー 16:00～22:00　　　　　　　　　　　　


定休日 　 ：ビルの休館日に準ずる


店舗面積　：182.27平方メートル


席数　　　：79席（宴会最大人数28名）


メニュー数：フード80種類／ドリンク71種類


平均客単価：ランチ 1,300円／ディナー 4,500円


喫煙所　　：あり（ビルフロア内）


URL　　　：https://totouo.dkdining.com/marunouchi/


運営会社　：株式会社第一興商




■おすすめメニュー　

※価格は全て税込


ディナー

おまかせ握り 11貫 2,189円　　　　寿司各種 99円～715円

【数量限定】踊りあわび 759円

名物 茹でタン 1,419円


翡翠茄子の揚げ浸し 803円

お造り盛り合わせ 7種 2,189円

焼酎茶割り各種 539円～

ランチ

並にぎり 9貫＋巻物 (茶碗蒸し風しじみ雑炊、味噌汁付き) 1,390円

寿司屋の天ぷら定食 1,690円

ととうお松花堂御膳 2,490円


◇鮨と酒日和 ととうお

2023年11月に東京・秋葉原に1号店をオープン。全国に4店（2025年11月19日時点）を有する、こだわりのお寿司と豊富な肴でお酒が楽しめるダイニング店舗。


厳選した魚介を使用した定番寿司をはじめ、お酒との相性を考えた創作寿司や豊富な肴が楽しめます。






お酒はお寿司と相性の良い上質な茶葉を使った焼酎茶割りや、日本酒をご用意。


白木を基調とした和モダンな全席個室のプライベート空間で贅沢日和をお楽しみください。



ととうお公式サイト：https://dkdining.com/shop/totouo/