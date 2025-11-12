経皮パッチ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月10に「経皮パッチ市場調査レポート：2026―2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。経皮パッチに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
経皮パッチ市場の概要
経皮パッチ 市場に関する当社の調査レポートによると、経皮パッチ 市場規模は 2035 年に約 122 億 米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 経皮パッチ 市場規模は約89 億米ドルとなっています。経皮パッチ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、経皮パッチ市場シェアの拡大は、規制の近代化とTDSガイダンスの調和化によるものであり、これにより承認取得に伴う技術的障壁が大幅に低下すると見込まれています。市場の規制エコシステムを徹底的に分析した結果、規制当局は対象を絞った製品固有のガイダンスを発行していることがわかりました。さらに、このガイダンスは、経皮吸収型送達システムの品質、接着性、残留薬物、及び生物学的同等性の証明を明確にしています。
これらの傾向は、イノベーターとジェネリック医薬品の申請者にとっての不確実性を大幅に低減することになるでしょう。さらに、FDAとEMAは、それぞれの市場でメーカーが満たすべきパフォーマンス指標に関するガイドラインを発表しました。このように、規制当局による積極的な働きかけにより、曖昧な審査基準が測定可能なエンドポイントに変換され、申請者はより迅速かつ少ない審査サイクルで承認可能な申請書類を作成できるようになるです。
経皮パッチに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/transdermal-patch-market/590641813
経皮パッチに関する市場調査では、製品固有の生物学的同等性試験の実施頻度の増加により市場シェアが拡大し、販売数量の拡大が見込まれることが明らかになりました。外用・経皮ジェネリック医薬品の承認取得経路をより明確にするための継続的な規制努力は、承認可能なジェネリックTDS製品の数を拡大させると見込まれます。
例えば、FDAのGDUFA科学報告書及び製品固有のガイダンス活動では、改訂された基準が服薬遵守率の高いジェネリックTDS製品の承認に貢献する分野として、経皮TDSが挙げられています。さらに、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの既存医薬品保有者は、SEC/10-K提出書類において、ジェネリック医薬品の競争圧力について言及しています。このように、明確化されたBE要件とFDAによる最初のジェネリック医薬品の優先化の組み合わせにより、参照製品1つにつき複数の企業が参入し、販売数量が増加するとともに、より低価格のジェネリック医薬品へのシェアシフトが進むことが期待されます。
しかし、皮膚バリアによる高分子薬剤の送達の制約は、今後数年間の市場成長を制約すると予想されています。例えば、タンパク質やペプチドは、角質層が物質の侵入を防ぐため、皮膚を通して送達することが困難です。安全で皮膚バリアを通過できる製剤を開発するために、メーカーは高価な化学増強剤に多額の投資を行う必要があり、このことがこの送達経路における治療法の種類を阻害する可能性があります。
