·§¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¥´¥ß¤Î½¤¤¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¡ª¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿·»þÂå¤Î·§ÂÐºö¥¹¥×¥ìー¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ÷¤¨¥¹¥×¥ìー ·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï
～Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬»ÈÍÑ¡£ÓÌ³Ð¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡Ö½¤¤ÂÐºö¡×¤Ç¡¢À¸³è·÷¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤òÍ½ËÉ～
·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ê±¿±Ä¡§KDK³ô¼°²ñ¼Ò/½êºßÃÏ¡§»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î·§½ÐË×Áý²Ã¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·âÂà¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÍ½ËÉ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤·§ÂÐºö¥¹¥×¥ìー¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ÷¤¨¥¹¥×¥ìー ·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò2025Ç¯11·î12Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÆü¾ï¤ÎÈ÷¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤È»É·ã¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
1. ³«È¯ÇØ·Ê¡§Æü¾ï¤ËÇ÷¤ë·§¤Î¶¼°Ò¤ÈÍ¶°ú¤Îº¬ËÜ¸¶°ø
¶áÇ¯¡¢¿ÍÎ¤¤È·§¤ÎÀ¸Â©°è¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»Âð³¹¤ä»¶Êâ¥³ー¥¹¤Ç¤Î·§¤Î½ÐË×¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÓÌ³Ð¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÀ¸¥´¥ß¤Î½¤¤¤ò¿ôÉ´¥áー¥È¥ëÀè¤«¤é¤Ç¤â»¡ÃÎ¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤ØÍ¶°ú¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î·§ÂÐºö¤Ï¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¡Ö·âÂà¥¹¥×¥ìー¡×¤ËÍê¤ë¤«¡¢ÊªÍýÅª¤Êºô¤ÎÀßÃÖ¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê·âÂà¥¹¥×¥ìー¤ò¾ïÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤ä¡¢¡Ö»É·ã¤Î¶¯¤¤À®Ê¬¤òÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸³è¼Ô¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¡¢Í¸ú¤ÊÍ½ËÉºö¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2. ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ÷¤¨¥¹¥×¥ìー¡×¤Î¿·¤·¤¤Í½ËÉ¥¢¥×¥íー¥Á
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ÷¤¨¥¹¥×¥ìー ·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö·âÂà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸³è·÷¤ÎÍ¶°ú½¤òÃÇ¤ÄÍ½ËÉ¡×¤ËÆÃ²½¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢³¤³°¤Î·§¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò±ó¤¶¤±¤ëÂÐºö¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢·§¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¥´¥ß¤äÀ¸¥´¥ß¤Î½¤¤¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£ÆÃÄê¤Î½¤¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ß¤Î½¤¤¤òÌµÎÏ²½¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·§¤È¤ÎÀÜ¿¨¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3. À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡§¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡£
Å·Á³À®Ê¬ÇÛ¹ç¡§ »É·ãÀ¤Î¶¯¤¤À®Ê¬¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£Å·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀß·×¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¼çÍ×À®Ê¬¡§ ¼ç¤Ë¾¾Ìý¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤Î½¤¤¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¥°¥ìー¥É¤Î¿©¿Ý¡¢¼«Á³Ê¬²òÀ¤Î¹â¤¤Å·Á³ÀÐ¸´¤òÊä½õÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»É·ã¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¡§ ¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¶á´ó¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¡¦°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¼ç±ó¤¶¤±À®Ê¬¡§¾¾Ìý
¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¹¥¥ó¥°ºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢·§¤òÍ¶°ú¤¹¤ë½¤¤¤ÎÌµÎÏ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¡£
Êä½õÀ®Ê¬¡§¿©¿Ý
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¥°¥ìー¥É¤ò»ÈÍÑ¡£
Êä½õÀ®Ê¬¡§Å·Á³ÀÐ¸´
¼«Á³Ê¬²òÀ¤¬¹â¤¯¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¡¡https://kumataisaku.com/
4. ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤È»ñ¶â»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤Í½ËÉºö¤òÁ´¹ñ¤Î¤´²ÈÄí¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û100Ëü±ß¤òÀßÄê¤·¡¢ÌÜÉ¸¶â³ÛÃ£À®·¿¡ÊAll-in·¿¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§ 100Ëü±ß
¿½¹þ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î12Æü～2025Ç¯12·î31Æü
»ñ¶â»ÈÅÓ¡§ Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÈñÍÑ¡¢À½ÉÊ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×ÈñÍÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±¿±ÄÈñ¤Ë½¼Åö¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¥ê¥¿ー¥ó¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡¢·§¤¬ÅßÌ²¤«¤é³Ð¤á¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë2026Ç¯½Õ¡Ê2026Ç¯3·îËö¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¿ー¥óÎã¡§ 1ËÜ¡Ê2,000±ß¡Ë¤«¤é5ËÜ¡Ê8,000±ß¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¿ôÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê±þ±ç¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡https://kumataisaku.com/
·§ÂÐºö¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·§¤È¿Í¤È¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥¡×¤òÊÝ¤Ä¿·¤·¤¤¶¦Â¸¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÂ²¤Î°Â¿´¤ÊÆü¾ï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê¤ª´ê¤¤
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï·§¤ÎÀÜ¶á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊä½õÅª¤ÊÈ÷¤¨¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·§¤Î¿¯Æþ¤äÈï³²¤ò´°Á´¤ËËÉ¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¤Î·§Áø¶ø»þ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÀìÌç¤Î·§·âÂà¥¹¥×¥ìー¤òÊÌÅÓ¤´ÍÑ°Õ¤Î¾å¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸¥´¥ß¤ä¿©ÎÁ´ÉÍý¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§KDK³ô¼°²ñ¼Ò
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ info@kdk.ne.jp
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¸üÊÌÀ¾3¾ò5ÃúÌÜ1-31-34
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334183&id=bodyimage1¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§KDK³ô¼°²ñ¼Ò
