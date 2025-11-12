～クリスマスギフトにストリートパジャマを～ “パジャマで街へ” を叶える「Chill ST/チルスト」、11月14日(金)よりクリスマスラッピング開始！

株式会社オアシスライフスタイルグループ

株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)が運営するストリートパジャマブランド「Chill ST/チルストリート」は、Chill ST公式オンラインストア、Chill ST公式ストアにて、11月14日(金)よりクリスマスラッピングを開始します。Chill ST商品を1点以上ご購入いただいたお客様を対象に、無料でクリスマス仕様のラッピングと、クリスマス限定ステッカーをお付けいたします。

今年5月にローンチした「Chill ST」は、 “ストリート×パジャマ”をコンセプトに誕生しました。ヨガウェアを日常着とする「アスレジャー」に続き、パジャマをストリートファッションとして楽しむ「ストリートパジャマ」という新ジャンルを創出し、多忙な現代人のライフスタイルをスマート＆リラクシーにアップデートしていくアイテムを展開しています。

ソフトで滑らかな手触りのパイル生地“Cloud pile”、洗濯乾燥可能かつ毛玉になりにくいタフなニット生地“Smooth Tech Knit”を使用した商品を展開してします。現在、トップス9型・パンツ4型の計13アイテムを展開。カラーはホワイト・モカ・ブラック・ネイビーの4色、サイズはXSからXLの5サイズ展開にすることで、性別・年齢・体型を問わず着用可能です。

■クリスマスラッピング 詳細

クリッピングラッピングクリスマス限定ステッカー

内容：Chill STオリジナル商品1点以上ご購入の方で希望者を対象に、無料でクリスマス仕様のラッピングやクリスマス限定ステッカーをプレゼント。

開催期間：2025年11月14日(金)11:00～12月25日(木)23:59

開催店舗：Chill ST公式オンラインストア、表参道ヒルズ、ONE FUKUOKA BLDG. (11/14～11/19)、阪急うめだ本店(12/17～12/25)

*リボン・ステッカーは無くなり次第終了とさせていただきます。

｜クリスマス特設ページ： https://chill-st.com/blogs/pick-up/christmas2025

■Chill ST アイテム一部抜粋(全て税込表記)

商品名：Cloud pile long Tee

価格：\11,000

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Cloud pile Cardigan

価格：\12,100

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Cloud pile Hoodie

価格：\14,300

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Cloud pile Pants

価格：\12,100

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit long Tee

価格：\13,200

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Long Polo

価格：\15,400

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Cardigan

価格：\19,800

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Pullover parka

価格：\17,600

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

商品名：Smooth Tech Knit Pants

価格：\17,600

カラー：ホワイト/モカ/ブラック/

ネイビー

サイズ：XS/S/M/L/XL

■会社概要

会社名：株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者：関谷有三

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-17晴花ビル3F