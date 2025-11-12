こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急線ダイヤ改正のお知らせ
2025年12月13日（土）土休日ダイヤ・12月15日（月）平日ダイヤ
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2025年12月13日（土）に土休日ダイヤ，2025年12月15日（月）に平日ダイヤを改正いたします。今回のダイヤ改正の主なポイントは以下のとおりです。
ダイヤ改正について
１．改正日
土休日ダイヤ：2025年12月13日（土）
平 日ダイヤ：2025年12月15日（月）
２．ダイヤ改正の概要
（1）さらに【便利】で【魅力的】なウィングサービスへの変更
＜平日ダイヤ＞
平日の夕方から夜，お勤め帰りやお出かけ帰りに座ってゆったり過ごせるイブニング・ウィング号の４号・６号の行先を「京急久里浜」から「三崎口」に延長し，三浦エリアの多様な移動需要に対応し，まちの価値向上を目指してまいります。
【主な駅の発車・到着時刻】
※その他のイブニング・ウィング号の行先は現行どおりです。
※座席指定制は上大岡駅到着までとなります。
※（かっこ）内は接続列車の時刻です。
＜土休日ダイヤ＞
土休日にゆったり座って快適空間でお出かけできるウィング・シートのうち，横須賀・三浦方面の52号の運行時間を繰り上げ，より快適に三浦半島にお出かけいただけるようになります。また都市近郊リゾートみうらの創生に向け，三浦エリアにおける回遊性向上・観光アクセス強化の一環として，52号は三浦海岸駅から出発するKEIKYU OPEN TOP BUS MIURAの第１便「みうらブルーコース」にお乗り換えいただけるようになります。（なお，ウィング・シートとは，一部快特列車の１両（２号車）を座席指定として運行するサービスです。）
※2025年12月13日（土）からKEIKYU OPEN TOP BUS MIURA第１便「みうらブルーコース」の出発時刻を「10：15」に変更いたします。（※列車遅延等でお乗り換えいただけない場合もございます。）
※座席指定制は上大岡駅到着までとなります。
※（かっこ）内は接続列車の時刻です。
KEIKYU OPEN TOP BUS MIURAの詳しい内容は下記のとおりです。
「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」は２階席の屋根がなく開放的な空間から三浦半島ならではの美しい景色を堪能いただけます。企画乗車券「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」の施設利用券「三浦・三崎おもひで券」と「施設利用orお土産券」のお引き換え，または三浦海岸駅前の「KEIKYU OPENTOP BUS MIURA案内所」にて，ご利用当日に現金での購入でご乗車いただけます。
詳しくはこちら（https://www.keikyu.co.jp/information/otb-miura/）をご確認ください。
（2）急行列車待ち合わせ駅の変更による【速達性】と【利便性】向上
＜土休日ダイヤ＞
朝時間帯（７時台～８時台にかけて）の下り方面の急行列車の待ち合わせ駅を神奈川新町駅から金沢文庫駅または上大岡駅に変更することで羽田空港駅（空港線各駅）→横浜駅間の急行列車の所要時間が最大６分短縮されます。また待ち合わせ駅の変更に伴い，下り方面の列車は神奈川新町駅において優等列車と普通列車との相互の乗り換えが可能になり，生活圏内の移動や京急沿線の中核拠点との移動の利便性が向上します。
３．詳細な時刻について
京急電鉄のホームページから2025年12月上旬頃，掲載予定のダイヤ改正後の全駅時刻表をご参照ください。
京急電鉄ホームページＵＲＬ：https://www.keikyu.co.jp/
４．お客さまの問い合わせ先
京急ご案内センター 受付時間９：00～17：00（年末年始は休業）
TEL.03-5789-8686／045-225-9696
※営業時間は変更になる場合がございます。
以 上