新卒採用を成功に導く！「面接官トレーニング～惹きつけ力と見極め力を磨く～」11月13日（木）開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎）は、経営層や人事・採用担当者を対象にしたウェビナー「新卒採用成功の鍵を握る！面接官トレーニング～惹きつけ力と見極め力を磨く～」を、11月13日(木)に開催いたします。

本セミナーでは、「評価軸の整理」「質問設計」「学生の見極め方」など、実践的な面接テクニックについて解説します。

◆ウェビナー概要

日時：

2025年11月13日（木）13:00～13:30

場所：

オンライン開催

内容：

1. 新卒学生が面接官に求める要素と傾向

2. 評価ではなく「体験」を提供する面接プロセス

3．「選ばれる面接官」になるための実践テクニック

料金：

無料

お申込み：

https://seminar.pasona.co.jp/campaign/86499/apply

URL：

https://www.pasona.co.jp/clients/service/js/srv/branding/

お問い合せ：

p-seminar@pasona.co.jp