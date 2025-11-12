“あれ、どうだっけ？”を一瞬で解決。AIが支援する社内情報共有＆データ分析サービス「シルシル」提供開始｜株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥）は、AIプラットフォームサービス「シルシル」を本日より提供開始いたします。

【サイトURL】https://www.medialab.co.jp/service/sirusiru/

「シルシル」は、社内規定・マニュアル・営業資料・サイト分析・ツールの使い方など、社内に点在するさまざまな情報をまとめ、AIが瞬時に回答することで従業員の“わからない”をすぐに解決するAIプラットフォームサービスです。本サービスは、社内ナレッジの整理・共有を支援する 「シルシル for ナレッジ」 と、自社で管理するサイトのアクセスデータを分析する 「シルシル for インサイト」 の2機能で構成されており、それぞれ単独でもご利用いただけます。

■ 背景

企業では新入社員のOJT、部門横断の情報共有、日々の細かなルール確認など、多くの“わからない”が業務の停滞を引き起こしています。またWebサイトやSNSから得られるデータを活用しきれない企業も多く、情報の整理・分析の課題が残っています。これらを解決するため、「知る・共有する・分析する」を一体化したAIプラットフォームサービスとして「シルシル」を開発しました。

■ サービス概要

◎ シルシル for ナレッジ - 社内の「わからない」をAIが即解決

社内規定、営業資料、ツール操作マニュアル、部門別ノウハウなどをまとめてAIが整理・構造化。従業員は“聞くだけ”で必要な情報を瞬時に取得できます。

- 新しいメンバーの教育や業務引き継ぎをスムーズに- 部門や部署を越えた情報共有を促進- 総務・人事部門などの問い合わせ対応の負担を軽減

◎ シルシル for インサイト - 自社サイトを“気づき”に変える分析支援AI

自社が管理・運営するWebサイトのデータをドメイン単位で解析。Google Analytics 4（GA4）と連携し、アクセス傾向や流入経路をAIが分析します。さらに、分析結果をもとに今後の改善策も提案します。

- Web担当者のレポート作成工数を削減- マーケティング担当者の分析・仮説立案を支援- 経営層への迅速で分かりやすいインサイト提供

各機能は単独でもご利用いただけるようになっており、企業の課題や用途に応じて柔軟に導入が可能です。

■ 安心のセキュリティ設計・導入コスト

Google Cloud上での暗号化処理を実施し、AI学習機能を無効化。機密情報の漏えいや社外流出の不安を抑え、安心して導入いただけます。

■ 提供価格

・for ナレッジ

月額利用料金：5万円～（税抜）

・for インサイト

月額利用料金：3万円～（税抜）

※それぞれ別途初期費用あり

今後も、デジタルとクリエイティブの力で、企業や地域の課題解決に貢献するとともに、働く人と組織がより豊かに成長できる環境づくりを進めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社西日本新聞メディアラボ

URL：https://www.medialab.co.jp/

代表者：代表取締役社長 清田 慎弥

設立：1993年6月

本社：福岡市中央区今泉1丁目9-14西日本新聞天神南ビル

事業内容：WEB/映像/コンテンツ制作、デジタルメディア運営、デジタルプロモーション事業、DX支援ほか



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社西日本新聞メディアラボ

ビジネスプロデュース部

メールアドレス：sirusiru@medialab.co.jp

