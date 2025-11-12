こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
仙台トラストシティ【ウィンターイルミネーション 2025-2026】開催
開催期間：2025年11月28日（金）～2026年2月28日（土）
仙台トラストシティでは、2025年11月28日(金)から 2026 年2月28日(土)までの期間、「仙台トラストシティ Winter Illumination 2025-2026」（以下：ウィンターイルミネーション 2025-2026）を開催いたします。
冬の仙台を明るく照らす46,000球の灯り
仙台トラストシティ内を約46,000球のライトが華やかに彩り、メイン会場である「トラストシティプラザ前広場」では、ケヤキの木々がシャンパンゴールドの光で街を彩ります。また、会場の一角では、月ごとにイルミネーションのデザインが入れ替わり、何度訪れても新しい雰囲気を楽しめます。
イルミネーション点灯式
11 月 28 日(金)のイルミネーション初日には、イルミネーション点灯式を開催し、キャンドルナイトと仙台を中心に活躍するアーティストのカウントダウン・ライブを実施します。
東日本大震災を契機に開始したキャンドルナイトは、イルミネーション点灯式の開会とともに点火し、会場の雰囲気を温めます。
また、カウントダウン・ライブでは、仙台を中心に活躍する３組のアーティスト「Liho」さん、「伊藤洋平」さん、「the voice of LOVE」さんをお迎えし、2025年シーズンのイルミネーション開始を祝います。
イルミネーション点灯式 出演者
Instagram で参加！イルミネーションフォトコンテスト
仙台トラストシティのイルミネーションを撮影し、「#トラストシティイルミ2025」とハッシュタグを付 けた Instagram への投稿の中から、優秀賞に選ばれた方に賞品をプレゼントいたします。（1人何回でも投稿可能です。）
★フォトコンテスト商品
・最優秀賞(1名)：ウェスティンホテル仙台 商品券１万円分
・優 秀 賞(3名)：トラストシティプラザ 商品券３千円分
「仙台トラストシティ ウィンターイルミネーション2025-2026」開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/122440/122440_web_1.png
森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/
森トラスト株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊達 美和子）は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設（2025年3月時点）と、35ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年10月時点）を展開しています。
当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 仙台支店
担当：石毛
TEL：022-211-9121
MAIL：splaza@mori-trust.co.jp
