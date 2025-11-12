¡ÖÆî»°Î¦Ä®´Ñ¸÷Êª»ºÅ¸2025 in ÀçÂæ±Ø¡×11·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÀçÂæ±Ø2³¬ÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ©ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆî»°Î¦Ä®´Ñ¸÷Êª»ºÅ¸2025 in ÀçÂæ±Ø¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î¹¬¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤ÉÆî»°Î¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ïÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æî»°Î¦¤Î¡È¥¿¥³¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³¤¤Î¹¬¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¥¢¥ï¥Ó¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê»Ý¤ß¡ÖÆî»°Î¦¤Î¥¿¥³¡×
¡ÖÀ¾¤ÎÌÀÀÐ¡¢Åì¤Î»ÖÄÅÀî¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆî»°Î¦¤ÎÌ¾»º¥¿¥³¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥³¤Î»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
- »³ÆâÁ¯µûÅ¹¡§¤ä¤ï¤é¤«¤¯è§¤Ç¾å¤²¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥¿¥³¡×
- ´Ý¹Ó¡ÊWHITE SHIP¡Ë¡§¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»Ý¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¿¤³¤ï¤µ¤Ó¡×
- µÚÁ±³÷ËÈÅ¹¡§¾ï²¹ÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¥¿¥³Æþ¤êºû¤«¤Þ¤Ü¤³
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹·¯¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¡£Æî»°Î¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¿¤³¿Ô¤¯¤·¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö³¤Áô¥Á¥Ã¥× ¥â¥Ã¥«¡ª¡×
¥Úー¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤¿¤ï¤«¤á¤ËÊÆÊ´¡¦ÊÆÌý¡¦Áô±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤À½Ë¡¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¤Î¤¿¤á¼ê¤¬±ø¤ì¤º¡¢¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«Á³¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
1,500±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡Ö¤ª»³¤Î¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¹ç·×1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Æî»°Î¦¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤ª»³¤Î¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡×¤òËèÆüÀèÃå200Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÆî»°Î¦ÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¡£3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Æî»°Î¦Ä®¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹·¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Æî»°Î¦Ä®¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹·¯¡×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
³ÆÆü 11:00～¡¿13:00～¡¿15:00～¡¿17:00～¡ÊÍ½Äê¡Ë ¤Î4²óÅÐ¾ì¡£
°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥Ã¥º¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§Æî»°Î¦Ä®´Ñ¸÷Êª»ºÅ¸2025 in ÀçÂæ±Ø
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê¶â¡¦11:00～19:00¡¿ÅÚÆü¡¦10:30～18:00¡Ë
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀçÂæ±Ø2³¬ ÅìÀ¾¼«Í³ÄÌÏ© ÆÃÀß²ñ¾ì
- ¼ç¤Ê½ÐÅ¹»ö¶È¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥¦¥Á¡¢²ÎÄÅ¾®ÂÀÏº¡ÎÍ¸Â²ñ¼Ò¶¶ËÜ¿å»º¿©ÉÊ¡Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÚÁ±¾¦Å¹¡¢¼«Á³ÍñÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Æî»°Î¦¥ï¥¤¥Ê¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤à¤·¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´Ý¹Ó¡¢SEASON¡Î³ô¼°²ñ¼Ò°¤Éô°ËÁÈ¡Ï
- ·ÇºÜ¾ðÊó¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆî»°Î¦Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ
Æî»°Î¦´Ñ¸÷¥Ýー¥¿¥ëWEB¥µ¥¤¥Èhttps://www.m-kankou.jp/event/262624.html/
¼çºÅ¡§Æî»°Î¦Ä®
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¡¡TEL¡§0226-46-1385