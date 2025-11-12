たけびし、ドイツ・ニュルンベルクで開催される産業オートメーション展「SPS 2025」に出展
株式会社たけびし（本社：京都市右京区、以下「当社」）は、2025年11月25日（火）から27日（木）までの３日間、ドイツ・ニュルンベルクで開催される欧州最大級の産業オートメーション展示会「SPS（Smart Production Solutions）2025」に出展します。
当社は、Mitsubishi Electric Europe B.V.のブース内において、Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions, Inc.およびMESALOGIC GmbHと共に協賛出展し、グローバル市場での認知度向上と新たなビジネス機会の創出を目指します。
当社からは、三菱電機機器をはじめとする多様な製造現場の機器との接続性を提供する産業用通信ソフトウェア「デバイスエクスプローラ OPCサーバー」とIoTデータアクセスユニット「デバイスゲートウェイ」を活用した革新的なOPC・IoTソリューションをご紹介します。
これらの製品は、Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions, Inc.のSCADAソフトウェア「GENESIS」などのデータ収集・可視化・分析アプリケーションとシームレスに連携し、製造現場データアクセスプラットフォームとして機能します。
また、産業用IoT向けMQTT通信標準プロトコル仕様であるSparkplug B対応版を活用したシームレスで効率的なデータ連携ソリューションや、現在開発中のOPC UA情報モデルによる標準化されたデータ構造を用いたアプリケーション間連携ソリューションなど、スマート製造の未来をご提案いたします。
当社は、本展示会への出展を通じて、欧州をはじめとするグローバル市場におけるプレゼンスをより一層高めてまいります。
＜展示会概要＞
■展示会名：SPS 2025
■会期：2025年11月25日（火）～27日（木）
■会場：Nuernberg Messe（ドイツ バイエルン州 ニュルンベルク市）
■ブース：ホール６ ブース348（Mitsubishi Electric Europe B.V.ブース内）
■公式サイト：https://sps.mesago.com/nuernberg/en/expo.html
出展概要については、当社ホームページにも掲載をしております。
https://www.takebishi.co.jp/events/detail/?id=26
配信元企業：株式会社たけびし
