AEON Pay、大田区とのキャッシュレス還元事業実施！～AEON Pay単独での自治体との取り組みは初の試み～
イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)は、東京都大田区(区長：鈴木 晶雅)と、キャッシュレス還元事業に係る随意契約を締結しました。「キャッシュレスで生活応援！ポイントが戻ってくるキャンペーン」として、2026年1月7日(水)～2026年1月31日(土)の期間中、大田区内の対象店舗においてAEON Payを利用いただくとポイント還元するキャンペーンを実施します。
事業名 ：キャッシュレスで生活応援！ポイントが戻ってくるキャンペーン
企画内容：期間中、対象店舗にてAEON Payのスマホ決済(WAONタッチは除く)を
ご利用いただくと、ご利用金額の5％ポイント還元
※ポイント進呈上限は1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間
対象店舗：大田区内のまいばすけっと各店、イオンスタイル御嶽山駅前、
大田区内のマルエツ各店、
マックスバリュエクスプレス池上店・六郷土手駅前店、
ピーコックストア石川台店、グルメシティ糀谷店
実施期間：2026年1月7日(水)～2026年1月31日(土)
※ポイント還元額が上限に達した場合は、期間中であっても
キャンペーンは終了します。
※キャンペーンの詳細については、以下のキャンペーンページをご確認ください。
URL： https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/syogyo_sangyo/topics/r7cashless.html
大田区公式PRキャラクターはねぴょん (C)大田区
AEON Pay
■AEON Payについて
「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけます。
「AEON Pay」は2025年6月にリニューアルを行い、これまでの機能に加え、もっと便利に、もっと地域にやさしいサービスに生まれ変わりました。
従来のコード決済に加え、「WAONタッチ」によるタッチ決済にも対応し、スマホ一つでスムーズにご利用いただけます。また、利用可能店舗が大幅に拡大し、イオングループでもイオングループ以外でも気軽にお買い物をお楽しみいただけます。
さらに、「ご当地WAON」機能を拡大し、お客さまが約180の地域・団体から寄付先を選んでAEON Payのチャージ払いを通じて寄付が可能となりました。普段のお買い物で、地域経済の活性化や環境保全、観光振興などに貢献することができます。
AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。
詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/
今後も当社は、加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。