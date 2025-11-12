イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)は、東京都大田区(区長：鈴木 晶雅)と、キャッシュレス還元事業に係る随意契約を締結しました。「キャッシュレスで生活応援！ポイントが戻ってくるキャンペーン」として、2026年1月7日(水)～2026年1月31日(土)の期間中、大田区内の対象店舗においてAEON Payを利用いただくとポイント還元するキャンペーンを実施します。









事業名 ：キャッシュレスで生活応援！ポイントが戻ってくるキャンペーン

企画内容：期間中、対象店舗にてAEON Payのスマホ決済(WAONタッチは除く)を

ご利用いただくと、ご利用金額の5％ポイント還元

※ポイント進呈上限は1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間

対象店舗：大田区内のまいばすけっと各店、イオンスタイル御嶽山駅前、

大田区内のマルエツ各店、

マックスバリュエクスプレス池上店・六郷土手駅前店、

ピーコックストア石川台店、グルメシティ糀谷店

実施期間：2026年1月7日(水)～2026年1月31日(土)

※ポイント還元額が上限に達した場合は、期間中であっても

キャンペーンは終了します。





※キャンペーンの詳細については、以下のキャンペーンページをご確認ください。

URL： https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/syogyo_sangyo/topics/r7cashless.html





大田区公式PRキャラクターはねぴょん (C)大田区

AEON Pay





■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけます。

「AEON Pay」は2025年6月にリニューアルを行い、これまでの機能に加え、もっと便利に、もっと地域にやさしいサービスに生まれ変わりました。

従来のコード決済に加え、「WAONタッチ」によるタッチ決済にも対応し、スマホ一つでスムーズにご利用いただけます。また、利用可能店舗が大幅に拡大し、イオングループでもイオングループ以外でも気軽にお買い物をお楽しみいただけます。

さらに、「ご当地WAON」機能を拡大し、お客さまが約180の地域・団体から寄付先を選んでAEON Payのチャージ払いを通じて寄付が可能となりました。普段のお買い物で、地域経済の活性化や環境保全、観光振興などに貢献することができます。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/





今後も当社は、加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。