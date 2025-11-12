https://twitter.com/OsakaShion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団の Osaka Shion Wind Orchestra を有する公益社団法人大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)は、指揮に大井剛史を迎え開催する、2026年3月1日「住友生命いずみホール特別演奏会 MARCH! MARCH! MARCH!」のプログラムなどの詳細を発表いたしました。

3月（March）に行進曲（March）をお届けする特別演奏会。7回目となる今年は、演奏会用行進曲…コンサートマーチを特集します。“歩くため”の行進曲を原点としながらも新たな魅力が盛り込まれた、前半は欧米の、後半は日本の大人気作曲家たちのコンサートマーチをラインナップ。吹奏楽を知り尽くした大井剛史のタクトで、いずみホールの豊かな音空間へ各曲のカラーを鮮やかに描き出します。

住友生命いずみホール特別演奏会 MARCH! MARCH! MARCH!

公演概要

日時：2026年3月1日(日) 14:00開場／15:00開演指揮：大井 剛史吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra会場：住友生命いずみホール（大阪府大阪市中央区城見1-4-70）

プログラム

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%9F%8E%E8%A6%8B1-4-70

■ アルセナール（J.ヴァンデルロースト）■ スカイライダー（P.スパーク）■ セカンド・センチュリー（A.リード）■ スターリング・ブラス（J.バーンズ）■ フライト（C.T.スミス）■ リングマスターズ・マーチ（J.マッキー）■ YARAMAIKA⾏進曲（宮川 彬良）■ ラメセスⅡ世（阿部 勇⼀）■ 嗚呼︕（兼⽥ 敏）■ コンセルト・マーチ「シンタックス・エラー」（中橋 愛⽣）■ 五⽉の⾵（真島 俊夫）■ 樹々は主張する（池辺 晋⼀郎）※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

チケット

https://shion.jp/concert/20260301-2/

S席 4,000円A席 3,000円B席 2,500円※全席指定・消費税込※学生割引（各席種500円引き）は、Shionチケットセンターのみでの販売となります。※当日券は同額です。※就学前のお子様のご入場はご遠慮ください。

電子チケットの取り扱いもございます！

https://shion.jp/2025/02/06/ticket/

チケット一般発売日

2025年12⽉4⽇(⽊) 10:00～

プレイガイド

・Shionチケットセンター フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）・Shionオンラインチケット https://shion.jp/ticket/・チケットぴあ（Pコード：311-871）https://t.pia.jp・ローソンチケット（Lコード：52735）https://l-tike.com・イープラス https://eplus.jp・住友⽣命いずみホールチケットセンター TEL：06-6944-1188

主催・お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団フリーコール 0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）

大井 剛史

東京佼成ウインドオーケストラ常任指揮者。東京藝術大学指揮科卒業、同大学院指揮専攻終了。ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉（現・千葉交響楽団）常任指揮者、山形交響楽団正指揮者などを歴任。このほか全国の主要オーケストラの多くを指揮している。東京藝術大学音楽学部器楽科非常勤講師（吹奏楽）。尚美ミュージックカレッジ専門学校客員教授。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

★Shion公式WEBサイトはこちら【ホームページ】https://shion.jp/【X】https://twitter.com/OsakaShion【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/【YouTube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion★SNSでShionの宣伝にご協力ください！「#オオサカシオン」で当楽団の投稿を引用またはリポストなど、公演の告知にご協力いただけますと幸いです。https://twitter.com/OsakaShion★がんばれ！Shion応援団 応援団員募集中！ https://shion.jp/support/★ふるさと寄付金でShionを応援してください！ https://shion.jp/support/hometown/★ポスター・チラシ設置店大募集！ https://shion.jp/owner/

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)担当：前田