数量限定・今年もジョイナスでおトクな冬を♪5,000円で6,000円分のお買物券・お食事券に！ジョイナス プレミアムお買物券

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント（本社・横浜市西区、社長・左藤 誠）が運営するジョイナスは、相鉄ポイント会員さまを対象に、2025年12月5日(金)・6日(土)の間、ジョイナス各店でのお買物・お食事で使える、おトクなプレミアムお買物券を数量限定で販売します。購入には、専用サイトからの事前予約が必要となり、11月26日(水)10:00より予約を開始します。

ジョイナス プレミアムお買物券

おトクなプレミアムお買物券が今年も登場！ジョイナスは、相鉄ポイント会員さまを対象に、6,000円分のお買物・お食事券を5,000円で購入できる、おトクな「プレミアムお買物券」を数量限定で販売します。プレミアムお買物券は、旬のアイテムを多数取り揃えた人気のアパレルブランド、グルメ・スイーツ、雑貨・インテリアまで、ジョイナス館内の各店舗でご利用いただけます（※一部店舗をのぞく）。

プレミアムお買物券のご購入には、事前予約が必要となります。11月26日(水)10:00開始の事前予約にて、12月5日(金)・6日(土)の購入日時をご指定の上、ジョイナスへお越しください。

冬のショッピングや、ジョイナスのジャンル豊富なお食事を、おトクにお楽しみいただける今だけ期間限定のチャンスです。1,000円分のおトクが買える♪プレミアムお買物券をぜひお見逃しなく！

ジョイナス プレミアムお買物券 概要

事前予約

【開始日時】11月26日(水)10:00

【方法】ジョイナスホームページ、または右記のQRコードからアクセスいただけます。

事前予約の際、ご購入の日時をご指定ください。

※ご予約には、メールアドレスと相鉄ポイントの会員番号が必要となります。

※上限数に達し次第、終了します。

販売

【日時】12月5日(金)・6日(土) 2日間 各日10:00～20:00

【場所】B1四角広場

※事前予約のない方はご購入いただけませんので、ご了承ください。

※ご購入の際、予約完了画面と相鉄ポイント会員証（アプリまたはカード）をご提示ください。

※ご購入は、現金のみとなります。

【内容】

500円お買物・お食事券×12枚セット（計6,000円分）を、5,000円

で販売します。お一人様2セットまでご購入いただけます。

【有効期間】

2026年1月31日(土)

※限定5,000セット（各日2,500セット）の販売となります。

※記載の内容等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200