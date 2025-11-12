ＪＡ全農は、直営飲食店舗「みのりカフェ福岡パルコ店」で、１１月１３日（木）～１６日（日）の４日間、開業１１周年を記念し限定メニューを特別価格で提供します。みのりカフェ福岡パルコ店は、福岡県を中心とした九州地区の旬の食材を使用し、軽食、スイーツ等が楽しめる地産地消カフェとして平成２６年の開業から１１月で１１周年を迎えました。今回のフェアでは旬の福岡県産富有柿のタルトとソフトクリームのスイーツプレートを特別価格で提供します。フェアで使用する福岡県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「博多うまかショップ」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c8001/）

【フェア概要】

１．期 間：令和７年１１月１３日（木）～１１月１６日（日）２．実施店舗：みのりカフェ福岡パルコ店（福岡市中央区天神２丁目１１-１福岡パルコ新館６Ｆ）※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/fukuoka/をご覧ください

＜メニュー例＞※写真はイメージです。価格は全て「税込」「店内価格」