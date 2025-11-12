株式会社S.E.Q.UENCE(代表取締役社長：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2025年11月14日(金)、15日(土)の2日間【RED ZONE “第2章” ~沖縄編~】第9弾を開催する事が決定致しました。

◇【RED ZONE】

渋谷、道玄坂のHIP HOPの聖地“HARLEM”にて世田谷の地元の友人でもある、DJ KOYA & DJ KANGOの2人で2001年にスタートし、2019年に18年間、開催し幕を閉じた伝説のモンスターイベント、『RED ZONE』がエピカ沖縄にて復活開催！2000年代を駆け抜け、渋谷から発信するストリートカルチャーを追求し、常に最先端のリアルミュージックを世界基準で発信し追い続けてきたDJ KOYAとDJ KANGOのプレイヤーだけにとらわれないクリエイターとしてのあくなき追求心の進化を是非お見逃しなく！【ダンサー募集】“RED ZONE”のオフィシャルダンサー募集企画がDJ KOYA & DJ KANGO、PRODUCER高田 一司氏の元スタートする事が決定致しました。(詳しい情報を希望する方はDJ KOYA InstagramのDMなどでお問い合わせください。)◇SP GUEST：DJ RYOW◇PRODUCED BY：DJ KOYA, DJ KANGO◇DIRECTED BY：DJ TASK◇DJ：DJ COHEY, DJ Lu-Q日程：2025年 11月15日 土曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜DJ RYOW プロフィール＞

名古屋を拠点に活動するヒップホップ DJ／プロデューサー。岐阜県大垣市出身。M.O.S.A.D.率いるBALLERSの一員としてその活動を本格スタートさせ、現在は国内ヒップホップシーン屈指の存在として重要なポジションを担う。30年弱のキャリアで培った確かな選曲センスとミックススキルには定評があり、国内はもとより、本場・アメリカ(ニューヨーク、ニュージャージー、ロサンゼルス、ラスベガス)やオーストラリア、タイ、フィリピン、韓国といった海外でのDJプレイも幾度となく経験。ライフワークとして数多くのDJミックス作品も発表しており、DJ MISTER CEE、DJ ENVY、DJ GREEN LANTERNらアメリカのトップDJとの共作ミックスも手掛けた。そのほか、FRED THE GODSUN、OG MACOとのコラボ曲を発表するなど海外勢との交流は深く、自身がオーナーを務めるアパレルブランドDREAM TEAMでは、レジェンドであるFUNKMASTER FLEXとのコラボNEW ERAキャップも制作した。DJキャリアの過程では、地元ラジオステーションのレギュラーミックスコーナーや、大規模ミュージックフェスにも多数出演。5度の日本武道館公演などを成功させたAK-69のライブ DJを務めていることも、DJとしての圧倒的な信頼度の高さを証明している。キャリア初期からプロデューサーとしてもさまざまなアーティストの楽曲で辣腕を振るってきたが、プロダクションチームSpace Dust Clubの結成後、その動きはさらに活発化。2020年にはプロ野球・中日ドラゴンズのサウンドを制作したほか、2022年には初のインストアルバム「THE BEAT TAPE」を発表。活動の集大成とも言える自身名義のリーダーアルバムは、2005年の「PROJECT DREAMS」から 2024年の「DRIVE MY DREAMS」まで、実に14枚ものリリースを数えるに至っている。また、2025年にはドキュメンタリー作品「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」で映像監督にも初挑戦し、好評を得ている。 Instagram：https://www.instagram.com/djryow

＜DJ KOYA プロフィール＞

2001～2019年にわたり、渋谷CLUB HARLEM 『RED ZONE』にてレジデントDJを務める。90年代のNEW YORK HIP HOPシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。HIP HOPを軸としたオープンフォーマットなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。STRETCH ARMSTRONG、MARK RONSON、FUNK MASTER FLEX、AM、Viceなど、数々の大物アーティストと共演を果たす。INTER FMやJ-WAVEの“SOUL TRAIN”など、HIP HOPの人気番組でゲスト出演を多数こなす。各媒体で組まれるDJ特集では、必ず取り上げられる程の人気と実力があり、DJを目指す若者やクラブで遊ぶ者達に大きな影響を与えている。2023年9月より沖縄エピカにて本格的に始動を開始。毎週火曜日には新しいパーティー、『BLUE OCEAN』を開催し、HIP HOPだけにとらわれず、そのジャンルレスな選曲やDJプレイからは今後も目を離せないだろう。東京～沖縄を架け橋に自身のDJ人生の新たな活動拠点として精力的に活動中。『RED ZONE』の再始動と共に更なる進化を遂げる。-代表曲-Misia／Escape RemixZeebra／Supertech RemixHARLEM ver.1.0／F.O.R.M.U.L.A. (feat. H.O.Z.E.)HARLEM ver.2.0／Shake ya head (feat. HI-D)Instagram： https://www.instagram.com/djkoya

＜DJ KANGO プロフィール＞

幼い頃から洋楽 POP、New Wave等を聴いて育ち、後にダンスきっかけでHip Hop、R&Bを聴くようになりBlack Musicに興味を持つようになる。20歳の時にダンスを通じ訪れた本場NYのクラブカルチャーに大きな衝撃を受け活動をスタートした東京を拠点とするDJである。90年代は主にハウスダンサーとしての活動を中心に日本のハウスダンスのオリジネーターROOTSのメンバーでもある。2019年に毎週火曜日19年間続いたRED ZONEが幕を降ろし、現在、更なるスタイルの確立と自分らしさの追求を考えベースとなるHip Hop中心のオープンフォーマットDJとしての活動と、彼のルーツでもあるダンスの影響もあって、ハウスミュージックを中心としたDJ活動も積極的に行っている。Instagram： https://www.instagram.com/djkango

【店舗概要】

2015年、7月、CLUB EPICAは沖縄県那覇市に1フロアー約360坪と日本最大級のCLUBとしてグランドオープン致しました。2019年、4月～『高田 一司』氏をCEO / PRODUCERに迎え、低迷していた店舗の事業再生に着手致しました。エピカ沖縄では、自社のクリエイティブチーム、マーケティングチームが制作するパーティーや、アーティストのライブスペースとしての使用時には、1000人以上の集客が可能な会場となり、音響エンジニアの専属契約を酒井 道生氏と交わし、世界最高峰のサウンドセットを併設し、VIPスペース、個室スペースも併設され、制作サイドから、使いやすい会場と評価されております。店舗の総SNSフォロワー数も約10万人保有し、沖縄でのNo.1ライブ集客サポートをアーティストサイドに貢献しております。那覇市松山と、空港からも近く、繁華街の中心地域に位置しております。

【店舗実績】

◯2025年9月21日(日) 『YENTOWN』Awich、Monyhorse、PETZ、JNKMN、kZm、U-Lee、Marzyを迎え、Club Shows supported by HABUSHを開催。◯2023年7月からスタートした、毎週土曜日に開催される『THE WAVE』は、1,000人以上の集客をアベレージするジャパン・No.1ヒップホップ・モンスターパーティーとして定着。『DJ DANBO』氏との共同プロデュース企画。◯2022年2月からスタートした『DJ DANBO』プロデュース企画の『DRIP』は大成功し、2025年1月より毎週金曜日にアップデート。DJ AMMO (from, New York)、DJ RYOW、 DJ KEKKE、DJ MARTIN、DJ CHARI、DJ TATSUKI、MARZY、FUJI TRILL、SAMI-T (from, Mighty Crown)、DJ J STAR (from,New York)といった人気DJ陣をキャスティングし開催。◯2025年、クラブ業界初となる、\ellow BucksやDJ RYOWのライブサポートをはじめ、国内大型フェスやクラブの現場で活躍する国内最高峰の音響エンジニア、『酒井 道生』氏と専属契約をする。◯日本人ヒップホップアーティスト初の東京ドームにて6万人を動員した『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』公演を成功させ解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例の解散後のパーティー、『Vacance』を2024年8月11日(日)に制作致しました。『Vacance』アフターパーティーも開催し、1デイ、2パーティーをYZERRを中心とした『BAD HOP』メンバー8人と共に共同開催致しました。◯2022年、2023年、2024年、2025年エピカの7～10周年アニバーサリーマンスリーパーティーの4年連続ヘッドライナーとして『OZworld』をキャスティング制作。◯ 2024年、レッドブル販売本数西日本１位。◯元『KANDYTOWN』のメンバー『KEIJU』の2024年7月21日(日)『東名阪神Zeppツアー』唯一のクラブ会場での開催。2025年9月14日(日) 『 N.I.T.O. TOUR 』開催。◯2024年10月12日(土)にエピカ・沖縄にて5年ぶりに『RED ZONE』が開催され1,200人の集客を収めました。『RED ZONE』とは、渋谷クラブ『HARLEM』の黄金期にて『DJ KOYA & DJ KANGO』の2人で2001年の毎週火曜日の帯パーティーとしてスタート致しました。ゲストにはMark Ronson、DJ AM、StretchArmstrong、DJ Vice、DJ Five、Eric Dluxなどをキャスティングし、2019年のファイナルパーティーには2人の同級生でもあるヒップホップ界のレジェンドZeebraをキャスティングし、幕を閉じた伝説のモンスターパーティー。2025年8月9日(土)vol.7にて6年ぶりのZeebra、DJ KOYA、DJ KANGO、3人が夢の共演を果たす。◯ 2024年7月13日(土)、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーを開催。◯ 2022年9月18日(日)に開催した『\ellow Bucks』の『Ride 4 Life』リリースツアーにてエピカ史上最高の1,800人以上の動員数を記録し、更に2024年12月29日(日)には『Jungle 2』クラブツアーファイナルを開催。◯2023年、2024年、2025～2026年、3年連続『AK-69』オフィシャル全国ツアー「AK-69 ENLIGHTENMENT Ⅱ - Road to 30th year -」ファイナル会場として2026年2月28日(土)開催予定。◯世界的アーティスト『KOHH』として引退後、2年半の時を経て、"チーム友達"の楽曲で2024年彗星の様に現れた『千葉雄喜』をキャスティング。更にクリエイティブディレクター高橋良、世界的ビートメーカーKoshy、YOUNG COCO、MaRI、SOCKS、を迎え2024年7月14日(日) 9周年アニバーサリーパーティーとして企画制作。◯アーティストKOHHのクリエイティブ・ディレクター、千葉雄喜、楽曲"チーム友達"、(2024年MTV Video Music Awards Japan「Best Hip Hop Video」受賞作品)『高橋 良』氏と、2024年12月よりクラブ業界初となる専属クリエイティブ契約を締結する。(契約期間2024.12～2025.6)

□CEO / PRODUCER

高田 一司 (takada katsuji)Instagram： https://www.instagram.com/katsuji_takada

□DIRECTOR

DJ TASKInstagram： https://www.instagram.com/djtask_jpn

□GENERAL MANAGER / 店長

新井 海登 (arai kaito)Instagram： https://www.instagram.com/ara_4no6

【エピカ沖縄 公式SNSサイト】

Instagram：https://instagram.com/epicaokinawaTikTok：https://www.tiktok.com/@epicaokinawaX(旧Twitter)：https://x.com/epicaokinawaFacebook：https://www.facebook.com/epica.okinawa.jpThreads：https://www.threads.com/@epicaokinawa

【エピカ沖縄 公式WEBサイト】

URL： https://epica.okinawa.jp/

【epica OKINAWA】

■VIPご予約／お問い合わせ■TEL：098-917-0729 (20:00～)■年中無休■ DOOR OPEN 21:00～■住所■ 〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F