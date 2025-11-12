日本最大級の繊維・ファッションOEM・ODM展示会「第46回ASIA FASHION FAIR東京2025秋」会期中に開催の注目セミナー情報を公開！ 日時：11月19日（水）～21日（金）

AFF株式会社

AFF株式会社（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：黄 雨晨）は、日本最大級の繊維・ファッションのOEM・ODM展示会、「第46回ASIA FASHION FAIR東京2025秋（以降AFF・東京2025秋）」を、2025年11月19日（水）から21日（金）の3日間、東京ビッグサイト 東7-8ホールにて開催します。会期中は業界のキープレイヤーが集結し、3日間で計4回のセミナーを開催予定です。

本イベントは、製品のOEM・ODMを検討する企業が、それぞれのニーズに合ったビジネスパートナーを見つけることができる日本最大級の繊維ファッション展示会です。20年以上にわたりファッション業界のビジネスマッチングを支援しており今年からはファッショントレンドのニーズに合わせ春・夏・秋・冬と年4回、東京と大阪で交互に開催、今回で46回目となります。回を重ねるごとに出展社数は増加しており、今回は約460社・約570ブースが集結予定です。

＜セミナースケジュール＞

時間：11月19日（水）13:00～14:00

テーマ：アダム・エ・ロペのオリジナル施策

登壇者：株式会社ジュン ブランドイノベーション事業本部 常務取締役上級執行役 原 誠 氏

ファシリテーター：CFD TOKYO代表理事・議長 久保 雅裕 氏

時間：11月19日（水）14:00～15:00

テーマ：2026年春夏の海外コレクションから見るビッグトレンド、カラー、素材、パターン

登壇者：ｆプロジェクト代表／ファッション・ジャーナリスト 藤岡 篤子 氏

時間：11月20日（木）13:00～14:00

テーマ：やさしさをすべての人に～ユニバーサルファッションの今とこれから～

登壇者：ユニバーサルファッション協会理事長／ファッションジャーナリスト 柳原 美紗子 氏

時間：11月21日（金）13:00～14:00

テーマ：ビームスのコラボ戦略及びZ世代のファッション観

登壇者：株式会社ビームス ディレクターズバンク クリエイティブディレクター 南馬越 一義 氏

ファシリテーター：CFD TOKYO代表理事・議長 久保 雅裕 氏

※詳細はホームページ（https://www.asiafashionfair.jp/index_tokyo/）をご確認ください。

本イベントの開催にあたり、AFF株式会社の黄雨晨（コウ・ウシン）社長は、次の通り述べています。

「ASIA FASHION FAIRは、20年以上にわたり日本とアジアの生産現場を結び、ビジネスに直結する場として出展者・来場者の皆さまに支えられながら発展してきました。回を重ねるごとに出展いただく企業数は増加しており、皆様のニーズにお応えできていることを強く実感しています。今回の東京開催では、約460社・約570ブースが集い、衣料から素材・副資材、服飾品、ホーム領域まで幅広くご覧いただけます。とりわけ、小ロット対応や短納期、価格の最適化、環境配慮素材といった日本市場のニーズに応え、OEM・ODMそれぞれの多数の実績を持つ出展各社から具体的な提案が寄せられます。本展示会が、新たな協業を生み出し、皆さまの事業の前進につながることを心から願っています。」

新たな発見とビジネスチャンスが集う「第46回 ASIA FASHION FAIR 東京2025秋」で、皆さまのご来場をお待ちしています。

「第46回ASIA FASHION FAIR東京2025秋」の見どころ

～サステナブル×高機能、実用性の高い素材が充実～

オーガニックコットン、リサイクルポリエステル、撥水・透湿素材、抗菌・防臭加工など高機能で実用性の高い素材を用いた製品を豊富に展示。さまざまなシーンに対応する多彩な製品を実際に手に取り、体感していただけます。最新トレンドを踏まえた各企業の展示を是非会場でご覧ください。

～日本市場で実績のある優良企業が多数出展～

会場内には、本市場において豊富な経験や実績のある優良企業を集め、高品質、高性能、高付加価値の製品を展示する「AFFセレクション」を設置。します。小ロットや短納期といったニーズにも対応できる商品を取りそろえ、ニットや布帛ウェア、素材、ホームファッション、ホームテキスタイルなど幅広い分野の製品をご覧いただけます。

～経営者・研究者・業界有識者が日本市場の“今”を語るセミナー～

日本市場で豊富な貿易実績を持つ企業が集まり、3日間で計4回のセミナーを開催します。品質・性能・業界交流と市場情報の共有を重視するAFFでは、著名企業の経営者や大学教授、業界団体の専門家が一堂に会し、注目テーマを深掘りすることで、参加者に専門的な知見と新たな気づきを提供します。

～アートアンドプログラム社新作「knotLight」特別展示：新たな"結べる明かり"～

会場ではプログラミングを用いて、アートを行うクリエイター会社アートアンドプログラム社新作の新作「knotLight」の特別展示を予定しています。ひものように柔らかく、自由に形を変えられる"結べる明かり"は、身につける・結ぶ・飾るなど日常で多様に楽しめる光のプロダクトです。従来の硬質で無機質なウェアラブル製品とは異なり、ファッションやアートの視点を持ち込むことで、遊び心に満ちた既存の製品とは異なる新たなテクノロジーのあり方を表現しています。会場ではトートバッグ、ポーチ、Tシャツなどとのコーディネート例をご覧いただけます。

■開催概要

日程: 2025年11月19日（水）～21日（金）10:00 - 17:00（最終日16:00まで）※入場無料

会場: 東京ビッグサイト 東7-8ホール（東京都江東区有明3-11-1）

※りんかい線「国際展示場」駅から 徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅から 徒歩約3分

主催: AFF株式会社

協力: 一般社団法人日中経済貿易センター

参加方法: 入場無料。以下より事前登録をお済ませのうえ、ご来場ください。

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/aff-tokyo2025-autumn/homepage/

＜出展製品＞

【アパレル】

ポロシャツ、Tシャツ、シャツ、作業服、ズボン、セーター、インナー、デニム、スカート、アウター、スーツ、カジュアルウェア、水着、スポーツウェアなど

【服飾品】

ネクタイ、帽子、ソックス、バッグ、シューズなど

【素材】

化学繊維、混紡、リネン、皮革、シルク、特殊生地、天然繊維、ニットなど

【副資材】

当て布、刺繍、裏地、ボタン、糸、ひも、ベルトなど

【ホームテキスタイル】

日用品、タオル、 寝装品、 テーブルクロス、カーペット、 ホームウェアなど

■ASIA FASHION FAIRについて

ASIA FASHION FAIRは、アジアのサプライヤーとバイヤーが一堂に会する日本最大級の繊維・ファッション業界の展示会です。テキスタイル、アパレル、アクセサリー、ホームテキスタイルなどファッション業界の最新トレンドを網羅した多岐にわたる製品が展示されます。OEMやODM企業をはじめ、サステナブル素材や高機能性、小ロット生産、リーズナブルな価格を提供する企業など、さまざまな企業を集めることで、ファッション業界の新たなビジネス機会を創出しています。20年以上の歴史を持つAFFは、アジアでの製造委託を検討する企業にとって、最先端のビジネストレンドや新たなパートナーシップを築くための貴重な機会を提供し、常に進化し続けています。