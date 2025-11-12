紀尾井町クリニックは、自院の公式サイトおよびLINE公式アカウントにAIチャット機能を導入。クリニックの基本情報や、自毛植毛やAGAなどに関する一般的な疑問にAIが24時間自動で回答します。

【概要】

1998年より自毛植毛を専門とする医療機関として治療を行ってきた紀尾井町クリニック（所在地：東京都千代田区）は、公式サイトおよびLINE公式アカウントを通じて、クリニックの基本情報や診療に関する一般的な情報をより分かりやすくお届けすることを目的に、「AIチャット機能」を導入いたしました。これにより、診療時間やアクセスなどのクリニック情報に加え、「自毛植毛」「AGA（男性型脱毛症）」などに関する一般的な情報についても、AIが24時間対応でご案内できる体制を整え、利便性の向上を図っています。

【導入の背景】

クリニックの基本情報や、薄毛治療・自毛植毛に関しては、「どのような治療法があるのか」「植毛方法による違いは何か」「費用はどのくらいか」など、さまざまな疑問を抱く方がいらっしゃいます。従来は公式サイト内で情報を探して確認する必要がありましたが、AIチャットの導入により、より手軽かつ迅速に一般的な情報を得られる環境を整えました。

【AIチャットの特徴】

・公式サイトおよびLINEから、24時間利用可能・クリニックに関する基本情報や「自毛植毛」「FUT法」「FUE法」「ドナーエリア」「AGA治療薬」などの一般的な質問に回答・専門用語や施術の一般的な流れについても解説・公式サイトの各ページや医師監修ページ（コラム）などの情報をもとにした一般情報の提供（随時アップデート予定）

【ご利用上の注意】

本サービス（AIチャット機能）は、紀尾井町クリニック公式サイトおよびLINE公式アカウントを通じて提供される一般情報案内機能です。以下の点にご留意のうえご利用ください。・本サービス（AIチャット機能）は、一般的な情報の提供を目的としており、診断・治療行為を行うものではありません。・症状や治療方針については、必ず医師による診察・カウンセリングをお受けください。・AIによる自動回答の特性上、内容の正確性や最新性を保証するものではありません。・詳細や個別のご相談は、直接クリニックへお問い合わせください。・本機能には自由診療（保険適用外）の内容が含まれる場合があります。

【紀尾井町クリニックについて】

紀尾井町クリニックは、1998年の開院以来27年以上にわたり、自毛植毛を専門とするクリニックとして、FUT法とFUE法の両術式に対応し、薄毛治療を提供してきました。■紀尾井町クリニック東京本院東京都千代田区紀尾井町4-1ニューオータニガーデンタワー7階03-5215-5733■紀尾井町クリニック新大阪院大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1新大阪ブリックビル 2階06-6150-1122公式サイト：https://www.nhtjapan.comLINE公式アカウント：https://lin.ee/YJ6lkCg