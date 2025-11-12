ビルボードジャパン（株式会社阪神コンテンツリンク）は、2026年2月1日（日）すみだトリフォニーホールにて、超ときめき▽（※1）宣伝部がフルオーケストラと共演するワンマンライブ【billboard classics 超ときめき▽（※1）宣伝部 オーケストラ超最強説!!】の開催を発表した。

ときめきを届けるフレッシュな歌声と、見るものを夢中にさせるキュートなダンスで、令和最強の正統派アイドルとして絶大な人気を誇る超ときめき▽（※1）宣伝部。TikTokからブームに火が付いた「すきっ！」や「最上級にかわいいの！」「超最強」をはじめ、SNSを中心に次々と大型バズヒットを飛ばし続け、今年結成10周年を迎えた、とき宣の快進撃は止まることを知らない。





当公演では、小室哲哉や倉木麻衣など数々の著名アーティストと共演してきた藤原いくろうの指揮・編曲のもと、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が登壇。等身大の青春をうたう歌詞の世界を、ストーリー性を持って披露する第1部、超最強なヒットチューンとダンスパフォーマンスで盛り上がる第2部という構成で、普段のライブでは取り上げられる機会が少ない楽曲も織り交ぜた、この日限りのセットリストでお届けする予定だ。





管弦楽のハーモニーに彩られた超ときめき▽（※1）宣伝部が新しい表情で魅せる特別な一夜に、誰もが共感する青春のときめきが、ぎゅっと詰まったステージが幕を開ける。





◎公演情報

billboard classics超ときめき▽（※1）宣伝部 オーケストラ超最強説!!





＜開催日時・会場＞

2026年2月1日（日）すみだトリフォニーホール 大ホール 開場16:00 開演17:00





＜出演＞

超ときめき▽（※1）宣伝部

指揮・編曲：藤原いくろう

管弦楽：東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団

ピアノ：榊原大





＜チケット＞

指定席12,000円 着席指定席12,000円（税込）





チケット販売スケジュール：

超ときめき▽（※1）宣伝部公式FC「超ときめき宣伝本部」会員先行（抽選）：11月12日(水)15:00～11月23日(日)23:59

ビルボードライブ「Club BBL」会員先行（抽選）：11月19日(水)15:00～11月23日(日)23:59

ぴあ独占先行（抽選）：11月26日(水)15:00～11月30日(日)23:59

プレイガイド先行（抽選）：12月3日(水)10:00～





＜公演公式サイト＞

https://billboard-cc.com/toki-sen2026

主催・企画制作：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）

協力：スターダストプロモーション

後援：米国ビルボード





＜注意事項＞

※未就学児入場不可

※着席指定席は立ち上がっての観覧は出来ません。

※着席指定席のお座席数には限りがございます。体力に自信のない方、前のお座席の方が立たれてしまうと見えない方、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。前方エリア・良席を確約するものではございません。予めご了承ください。

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください

※車椅子エリアでは会場の構造上、前のお客様が立ち上がるとステージ上が見えなくなります。

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice/ ）





＜公演に関するお問合せ＞

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに400以上の公演を開催している。





（※1）▽はハートマーク





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/557138/att_557138_1.pdf









ビルボードジャパン https://www.billboard-japan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/74f99e60cb3496bc0d69cd1e16d04b671cc5d77d.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1