楽天、「楽天市場」「楽天ブックス」「楽天リーベイツ（Rebates）」においてブラックフライデーのキャンペーンを開催

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」、オンライン書店「楽天ブックス」およびオンライン・ポイントバックサイト「楽天リーベイツ（Rebates）」において、ブラックフライデー（注1）のキャンペーンを開催します。

「楽天市場」で開催する「楽天市場のブラックフライデー ポイント最大47倍！」では、11月20日（木）から11月27日（木）までの期間中、お買い物店舗数に応じて最大で通常の47倍となる「楽天ポイント」を進呈します。またその他の企画として、最大7,500円割引のクーポンが獲得でき、ヘアアイロンやロボット掃除機、炊飯器などの有名ブランド家電が30以上の対象店舗でお得に購入できる「家電まつり」を実施します。加えて、日用消耗品の大容量パックや人気の美容アイテムを日替わりでピックアップし、購入金額の最大50%分となる「楽天ポイント」を進呈する「ブラックフライデー × DEAL 注目のアイテム」（注2）や、最大1,000円割引のクーポンが獲得でき、コスメをブランド公式店でお得に購入できる「BEAUTY SPECIAL」などを実施します。

さらに、対象店舗のお買い物が2時間限定で最大50%オフになるクーポンや、対象店舗の商品が最大9,600円割引になるクーポンも枚数限定で配布します。また、ブラックフライデーのキャンペーンと同時開催で、韓国コスメや国内の人気コスメなど対象のコスメ4,000点以上が最大30%オフで購入できるお得な企画「神トク コスメ最大30%オフ」を初開催します。

「楽天ブックス」で開催する「楽天ブックス ブラックフライデー！エントリー&5,000円以上購入でポイント2倍、楽天モバイルご契約者様はさらに+1倍キャンペーン」では、1回のご注文で税込5,000円以上購入すると、通常の2倍となる「楽天ポイント」を進呈します。また、「楽天モバイル」契約者は進呈する「楽天ポイント」がさらに+1倍になります。なお「楽天ブックス」でのお買い物も、「楽天市場」の買いまわりの対象となります。

「楽天リーベイツ（Rebates）」では、11月21日（金）から11月30日（日）までの期間中、「楽天リーベイツのブラックフライデー」キャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、「楽天リーベイツ（Rebates）」を経由したお買い物金額に応じて、追加で最大+3%の「楽天ポイント」を還元します（注3）。またキャンペーンページにおいて、人気のファッション、スポーツ、コスメなど国内外の提携ECサイトにおけるセール情報を紹介します。

楽天は今後も、幅広いサービスを通じて、ユーザーに楽しいお買い物体験を提供してまいります。

（注1）ブラックフライデー（Black Friday）とは、アメリカの祝日「感謝祭（11月第4木曜日）」の翌日金曜日を指します。アメリカ最大規模のセール「クリスマスセール（ホリデーシーズン）」の初日にあたる日で、多くの企業・商店が大型商戦をしかけ、黒字を想起させるためブラックフライデーと呼ばれています。

（注2）「楽天スーパーDEAL」は楽天会員向けの高ポイント還元サービスです。「楽天スーパーDEAL」対象の商品を購入すると、商品ごとに設定された「楽天ポイント」を獲得することができます。

（注3）エントリーのうえ、「楽天リーベイツ（Rebates）」を経由してお買い物をすると、購入金額が10,000円（税抜）以上で+1%、20,000円（税抜）以上で+2%、30,000円（税抜）以上で+3%の「楽天ポイント」を還元します。進呈するポイントは期間限定ポイントです。

■「楽天市場のブラックフライデー ポイント最大47倍！」概要

URL： https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/blackfriday/

期間： 2025年11月20日（木）20:00～11月27日（木）1:59

※2025年11月12日（水）10:00エントリー開始

概要： 期間中にエントリーのうえお買い物をすると、お買い物店舗数に応じて最大で通常の47倍となる「楽天ポイント」を進呈。有名ブランド家電をお得に購入できる「家電まつり」のほか、人気の食品や家電などを目玉商品として日替わりでピックアップし、購入金額の最大50%分のポイントを進呈する「ブラックフライデー × DEAL 注目のアイテム」、ブランド公式コスメをお得に購入できる「BEAUTY SPECIAL」も実施予定。

※1店舗あたり1,000円（税込）以上のお買い物が買いまわりポイントアップの対象となります（キャンペーンへのエントリーが必要です）。

※本キャンペーンでの特典ポイント（期間限定ポイント）は、通常のお買い物で付与される分を除いた倍率で進呈します。詳細はキャンペーンページから確認することが可能です。

※各商品の在庫数には限りがあります。

＜商品例＞

商品名： ボイルor生が選べる！希少な超特大カット済みタラバ蟹

店舗名： 越前かに職人甲羅組（DENSHOKU）

URL： https://item.rakuten.co.jp/kouragumi/100162/

価格： 15,980円→7,990円（税込）（50%オフ）

商品名： 骨取りサバ

店舗名： 三つ星キッチン楽天市場店

URL： https://item.rakuten.co.jp/mitsuboshi-store/saba/?variantId=k-saba-kirimi-600g

価格： 5,960円→2,980円（税込）（50%オフ）

商品名： 加湿器 4.0L 大容量 スチーム式加湿器

店舗名： Hitidear

URL： https://item.rakuten.co.jp/hitidear/steamio-1/

価格： 23,960円→11,980円（税込）（50%オフ）

商品名： CICA スキンケア 4種 セット

店舗名： VTcosmetic楽天市場店

URL： https://item.rakuten.co.jp/vtcosmetic-official/bigcica_4set_aa/

価格： 9,735円→4,868円（税込）（50%オフ）

■「神トク コスメ最大30%オフ」概要

URL： https://event.rakuten.co.jp/beauty/campaign/coupon/

クーポン獲得期間： 2025年11月14日（金）10:00～11月27日（木）1:59

クーポン利用期間： 2025年11月20日（木）20:00～11月27日（木）1:59

概要： 韓国コスメや国内の人気コスメなど対象の4,000点以上に使える最大30%オフクーポンを配布

■「楽天ブックス ブラックフライデー！エントリー＆5,000円以上購入でポイント2倍、楽天モバイルご契約者様はさらに+1倍キャンペーン」概要

URL： https://books.rakuten.co.jp/event/campaign/blackfriday/index-20251120-8g4f-pre.html

期間： 2025年11月20日（木）20:00～11月27日（木）1:59

※2025年11月12日（水）10:00エントリー開始

概要： エントリーのうえ、1回の注文で5,000円（税込）以上購入すると、進呈する「楽天ポイント」が2倍になります｡また､「楽天モバイル」契約者は、さらに進呈する「楽天ポイント」が+1倍になります。

※電子書籍（楽天Kobo）、ダウンロード版商品、ゲーム本体ジャンル、ゲーム本体セットはキャンペーンの対象外となります（ゲームソフト・周辺機器、おもちゃは対象）。

■「楽天リーベイツのブラックフライデー」概要

URL： https://www.rebates.jp/event/black-friday

期間： 2025年11月21日（金）10:00～11月30日（日）23:59

※2025年11月19日（水）10:00エントリー開始

概要：

・エントリーのうえ、「楽天リーベイツ（Rebates）」経由でお買い物をすると、購入金額に応じて最大+3%の「楽天ポイント」を還元します。

※一部対象外ストアがあります。

※購入金額が10,000円（税抜）以上で+1%、20,000円（税抜）以上で+2%、30,000円（税抜）以上で+3%還元します。獲得できるポイントには上限があります。「楽天モバイル」契約者はさらに進呈する「楽天ポイント」が+1%追加になります。

・「資生堂オンラインストア」「ナイキオンラインストア」「adidas Online Shop」「iHerb」「マイプロテイン」をはじめとする、人気のコスメブランドやスポーツブランド、総合通販サイトなど、「楽天リーベイツ（Rebates）」の提携ECサイトにおけるセール情報を多数掲載。

以 上