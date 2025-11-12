マッチングアプリ「with」「Omiai」の運営統括を行うエニトグループ、SNS型投資・ロマンス詐欺対策の一環として北海道警察と連携し、ユーザーに啓発活動を実施

株式会社エニトグループ

マッチングアプリ「with」「Omiai」の運営統括を行う株式会社エニトグループ（代表取締役グループCEO：野辺 一也）は、SNS型投資・ロマンス詐欺対策の一環として北海道警察と連携し、北海道在住の「with」「Omiai」ユーザーを対象に注意喚起を行う啓発活動を実施いたしました。各都道府県警察が当社と連携してSNS型投資・ロマンス詐欺対策に関する啓発活動を実施するのは、千葉県警察、和歌山県警察に次いで全国で3例目となります。

2025年1月から10月末時点における北海道内のSNS型投資・ロマンス詐欺被害金額は約15億6,300万円（SNS型投資詐欺：約7億7,300万円、SNS型ロマンス詐欺：約7億9,000万円）と高額になっており、北海道警察では被害の急増を受け、公式ウェブサイトや公式Xへの投稿にて個別の手口の紹介など注意喚起を強化しています。

エニトグループでは、会社設立と同時にマッチングアプリの安心・安全な利用環境作りにおいて中心的役割を担う「トラスト&セーフティー室」を設置し、グループ横断での不正ユーザー監視システムと有人による目視の両輪で24時間365日体制でのサービス監視を行っています。また、関係省庁などとも定期的に情報交換を行い、連携を強化しています。

具体的には、厳格なサービス監視体制のもと、悪質なユーザーを早期に検知し、強制退会などの対応を取るほか、悪質ユーザーとマッチングしたユーザーには個別に注意喚起を実施しています。さらに、デート前のアプリ上でのメッセージでSNS連絡先交換の依頼がなされた場合には送信者・受信者双方に警告するなど、様々な追加対策を講じ利用環境の安全性を強化しています。

2025年4月には法令遵守・消費者保護・学術界の専門家と共に、マッチングアプリを取り巻く社会課題解決のために協議する「アドバイザリーボード」を発足し、安心・安全への取り組みを積極的に推進しております。

こうした継続的な安全対策に加え、警察庁や各都道府県警察、国民生活センターなどとの定期的な情報交換を実施しており、このたび千葉県警察、和歌山県警察に続き、北海道警察と連携して「with」「Omiai」ユーザーを対象にSNS型投資・ロマンス詐欺の手口や対策を紹介し、注意喚起を促す啓発活動の実施に至りました。

■本件に関する北海道警察のコメント

「SNS型ロマンス詐欺は、SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った相手と、直接会うことなくやりとりを続けることで恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭をだましとる詐欺です。北海道警察では、公式ウェブサイトや公式Xなどを通じてSNS型投資・ロマンス詐欺の手口を紹介しています。今回、株式会社エニトグループと連携した啓発活動により、北海道に在住するマッチングアプリ利用者に対してより効果的な注意喚起を図り、詐欺被害が低減することを期待しています。」

エニトグループは、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

参考資料

【啓発活動の一環として北海道警察と連携した注意喚起（「Omiai」の画面例）】

【マッチングアプリ市場について】

既婚者が配偶者と出会った場所・機会としてマッチングアプリが最も多い25.1％を占めたという調査結果をこども家庭庁が公表※1、4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚する時代になるにつれて、社会における重要なマッチングプラットフォームとして認識されています。また、品質や信頼性を評価する第三者認証（IMS認証）※2取得によって、一定の条件を満たしたマッチングアプリのテレビ・ラジオCM放送も可能となるなど、より多くの方が身近に利用する機会が増えており、多様なステークホルダーでの期待が高まっています。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

※2：特定非営利活動法人結婚相手紹介サービス業認定機構（IMS）が運営するインターネット型結婚相手紹介サービス業の認証制度。サービス内容や関係法令の順守・情報セキュリティ対策など細かな基準を満たすマッチングアプリにのみ与えられ、テレビ・ラジオCM放映には必須条件となっている。

現在国内9社のみが取得。

【エニトグループのトラスト＆セーフティー対策】

警察庁の発表※３では、SNS型投資・ロマンス詐欺は一向に減少せず、被害時の連絡ツールの約90％が特定のSNSであることも明らかとなっています。被疑者はマッチングアプリ等を通じて被害者に接触した後、マッチングアプリ運営事業者による監視が行き届かないSNSへ早期に誘導することで詐欺を働くことが確認されています。

エニトグループでは、マッチングアプリの安心安全な利用環境作りにおいて中心的役割を担う「トラスト＆セーフティー室」が、「with」「Omiai」のサポートセンターと連携しながら、AIなどのテクノロジーを活用して悪質なユーザーを早期に検知し強制退会などの対応を取るほか、専任者が悪質ユーザーの特徴を分析するなど、様々な対策を講じています。また、エニトグループでは、関係省庁などとも定期的に情報交換を行うことで連携を強化しており、2024年10月には悪質ユーザーの検知強化やデート前のSNS連絡先交換への警告などの取り組みも開始いたしました。

※3：警察庁報道資料 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について｜警察庁Webサイト (https://www.npa.go.jp/publications/statistics/sousa/sagi.html)より

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,000万人超（2024年7月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社 名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英 語 社 名：Enito Group, Inc.

代 表 者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設 立：2012年9月

事 業 内 容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主 要 株 主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

U R L ： https://enito.co.jp/

【with概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できる「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

■with会社概要

社 名：株式会社with

英 語 社 名：with, Inc.

代 表 者：代表取締役CEO 五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事 業 内 容：マッチングアプリ 「with」の運営

株 主：株式会社エニトグループ（100％）

U R L ： https://with.is/welcome

【Omiai概要】

■らしさで出会うマッチングアプリ「Omiai」とは

「Omiai」は、2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖です。

主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める方々にご利用いただいています。

現在、日本では4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚※1するなかで、Omiaiはその人が大切にしてきた想いや生き方、経験からにじみ出る“らしさ”という本質的な魅力に焦点を当てた、新しい出会いのかたちを提案しています。

今後は、その方の経験によって培われた価値観や気持ちを表現できる「マイベスト」など、“人となり”を出会いの起点とする機能をさらに充実させ、「自分らしく出会える」体験の提供を目指してまいります。

また、皆さまにより安心してマッチングアプリをご利用いただけるよう、Omiaiは一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に理事として参画し、業界全体の健全な発展にも積極的に取り組んでいます。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

■Omiai会社概要

社 名：株式会社Omiai

英 語 社 名：Omiai, Inc.

代 表 者：代表取締役CEO 今井 良樹（いまい よしき）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社ネットマーケティングから会社分割により事業を承継した日）

事 業 内 容：マッチングアプリ 「Omiai」の運営

株 主：株式会社エニトグループ（100％）

U R L ：https://fb.omiai-jp.com/