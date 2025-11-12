ダイタンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表：丹有樹）は、年越しそば用「冷凍生そばとつゆのセット」の予約販売を2025年11月13日より開始いたします。

立ち食いそばチェーン「名代富士そば」は、「あなたのおそばに」の想いから、本格的な「そば」をご自宅で手軽にお召し上がりいただけるよう、冷凍生そばとつゆのセットを開発いたしました。2025年の年越しそば用に数量限定で公式通販サイトにて販売いたします。

“２分”ゆでるだけの簡単調理

調理は非常に簡単。沸騰した湯で２分間ゆでるだけ。解凍や水洗いの手間も不要ですので、あわただしい年末でも手軽につくれます。

麺へのこだわり

簡単調理でも、そばの“食感”と“香り”は損なわないという信念のもと、何度も試作を重ね、今回の麺が完成しました。できたてを冷凍することにより、その風味と食感を閉じ込めました。麺の味を引き立たせる関東風の濃い醤油系のつゆを個袋で準備しています。

購入方法

名代富士そば公式通販サイト限定での予約受注制となります。発送は12月下旬頃の予定です。

https://fujisoba-shop.co.jp/products/%E5%B9%B4%E8%B6%8A%E3%81%97%E3%81%9D%E3%81%B0

商品名：冷凍「年越し生そば」5食入り売価：2,160円(税込)予約期間：2025年11月13日(木)～12月15(月)頃※※数量限定のため、限定数終了次第、販売終了いたします発送期間：2025年12月22日(月)～26日(金)頃

【会社概要】名称：ダイタングループ所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：1972年3月9日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/