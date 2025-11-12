株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、東京都多摩市の商業施設「VITA MALL SEISEKI(ヴィータモールせいせき)」の6階に、2025年11月12日(水)「GiGO(ギーゴ)ヴィータモールせいせき」をグランドオープンいたします。

京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅前の大型商業施設にGiGOがオープン

京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅西口から駅前デッキ直結の商業施設「VITA MALL SEISEKI(ヴィータモールせいせき)」の6階に、「GiGOヴィータモールせいせき」がオープンします。多摩丘陵の自然に囲まれた緑豊かな環境にありながら駅周辺は商業施設が充実し、新宿方面へのアクセスも良い聖蹟桜ヶ丘は、快適な暮らしと利便性を兼ね備えた人気の街です。「VITA MALL SEISEKI(ヴィータモールせいせき)」は、「聖蹟桜ヶ丘オーパ」という名称の商業施設をリニューアルして2025年10月31日(金)にグランドオープンしました。今回のリニューアルによって、生活密着型の商業施設でありながら、時代のニーズに合わせたテナント構成に刷新。当社店舗がある6階のコンセプトは「日常を楽しむフロア」で、リユースショップやジムが出店しています。「GiGOヴィータモールせいせき」は、クレーンゲーム80台を中心に、音楽ゲームや体感ゲーム、メダルゲーム、プリントシール機を備えた、幅広い年齢層の方にお楽しみいただけるお店です。さらに、最新の人気キャラクターや当社限定の景品、当社限定のキャンペーンなど、GiGOグループのお店ならではの豊富なコンテンツを展開いたします。ショッピングの合間に足を運んだり、普段の暮らしの中で気軽に遊んだりしていただける、聖蹟桜ヶ丘の新たなアミューズメントスポットです。

「GiGOヴィータモールせいせき」概要

●住所：東京都多摩市関戸4丁目72番地「ヴィータモールせいせき」6階●アクセス：京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅西口より徒歩2分●営業時間：10:00～21:00●営業面積：191坪●設置台数：合計132台 クレーンゲーム/80台、音楽ゲーム/18台、体感ゲーム/8台、メダルゲーム/16台、プリントシール機/3台、キッズゲーム/7台●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/seiseki-sakuragaoka/●店舗X：https://x.com/GiGO_seiseki_s●電子マネー：非対応●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)●メディア各位：店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。 ・取材のお申し込み：https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html ・撮影のお申込み：https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント！

オープンを記念して、「GiGOヴィータモールせいせき」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了になります。

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。