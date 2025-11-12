ËÜ¾ì¤Î¥Ý¥ê¥¹¤â¥¬¥Á»ÈÍÑÃæ¤Î¸÷³Øµ¡´ï¡ª¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç3ÇÜ¥ºー¥à¡©¡ØXTM-3 3¡ßMagnifier with LQD Flip to Side Mount¡Ù2025Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä¡ª
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢³Î¤«¤Ê»ë³¦¤Ç3ÇÜ¥ºー¥à¡ª
Sightmark XTM-3 ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥¥¡¦¥µ¥¤¥ÉÊý¼°¤Î LQD¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÈ÷¤¨¡¢ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤ÞÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁÇÁá¤¯¶á～±óµ÷Î¥¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
6061¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¡ÜÃâÁÇÉõÆþ¤Ë¤è¤ëËÉÆÞ¹½Â¤¡¢IPX7ËÉ¿åÅùµé¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¡£
·Ú¤¤¤Î¤Ë·øÏ´¡¢ÆÞ¤ê¤Ë¤¯¤¯ËÉ¿åÀÇ½¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢±«Å·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î14Æü
¾¦ÉÊÌ¾¡§Sightmark XTM-3 3¡ßMagnifier with LQD Flip to Side Mount
²Á³Ê¡¡¡§51,000 ±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ãæµ÷Î¥¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡¢ÁõÈ÷¤Î¿·ÄêÈÖ¤Ø
30～50 m¥¯¥é¥¹¤ÎÃæµ÷Î¥Àï¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Á¤¤¤Á¥¹¥³ー¥×¤òºÜ¤»ÂØ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁõÈ÷¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢Sightmark XTM-3 ¤¬°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡È³ÈÂç»ë³¦¡É¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¡õ¥µ¥Ð¥²ー¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂÍÑÀ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½
XTM-3 ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥¥¡¦¥µ¥¤¥Éµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤¿ LQD¡Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ç¥¿¥Ã¥Á¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÁõÃå¾õÂÖ¤«¤é¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥µ¥¤¥É°ÌÃÖ¤Ø¥Õ¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥ÈÊ»ÍÑ¤«¤é3ÇÜ³ÈÂç¶ÀÊ»ÍÑ¤Ø¥¹¥àー¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ê¥¿¥êー°¦¹¥²È¤Ë¶Á¤¯¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¿ôÃÍ¤¬Êª¸ì¤ë²ÁÃÍ
ÇÜÎ¨¡§3ÇÜ¥ºー¥à
ÂÐÊª¥ì¥ó¥º·Â¡§18mm
¥¢¥¤¥ê¥êー¥Õ¡§59mm
»ëÌî³Ñ¡§6.8¡ë¡Ê100m¤Ç11.88m¡Ë
ÂÑ¾×·â¡¿ËÉÆÞ¡§ÂÐ±þ
ËÉ¿åÀÇ½¡§IPX7¡Ê1mËÉ¿å¡¦1»þ´Ö¡Ë
ºà¼Á¡§6061¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¿¥¬¥é¥¹
¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡§¥Õ¥ë¥Þ¥ë¥Á¥³ー¥È¡ÊFMC¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§69¡ß55¡ß68mm
½ÅÎÌ¡§229g
¤³¤ì¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð±óµ÷Î¥¤Îº÷Å¨¤äÃæµ÷Î¥¤ÎÀºÌ©¼Í·â¤ËºÇÅ¬¡£
·ÚÎÌ¤Ç·øÏ´¡¢IPX7ËÉ¿å¡¦ËÉÆÞ»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê»ë³¦¤Ï¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂª¤¨¡¢ÀÚÂØ¤âÁÇÁá¤¯¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÍê¤ì¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥µ¥Ð¥²ー¤Ç¤Î¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤¹¤°È¯Çä¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
LayLax¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤â½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÁõÈ÷¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥¦¥§¥Ý¥ó¥é¥¤¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨À½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÍ½ÄêÆü¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥È SM26049
Sightmark Ultra Shot R-Spec Reflex Sight ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥È SM26031
Sightmark Wolverine CSR Red Dot Sight ¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È SM26021
Sightmark Presidio 3-18x50 MR2 FFP, Riflescope ¥é¥¤¥Õ¥ë¥¹¥³ー¥× SM13141MR2
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡ª¢Íhttps://laylax.com/collections/sightmark
¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤È¤Ï¡©
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¥°¥Ã¥º¡¢¥¨¥¢¥½¥Õ¥È¥¬¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥é¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦¤Î¥¨¥¢¥¬¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼Airsoft Players Choice Award¤Ë¤Æ¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¨¥¢¥¬¥óÀìÌçÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¼çÍ×¼è°·¥Ö¥é¥ó¥É
¡¦SIG SAUER
¡¦KRYTAC
¡¦KRISS USA
¡¦MECHANIX WERE
¡¦LANCER TACTICAL
¡¦MAGPUL
¡¦MIDWEST INDUSTRIES
¡¦HKarmy
¡¦SELL MARK
¢£Í¸Â²ñ¼Ò¥é¥¤¥é¥¯¥¹¡¡
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©577-0022
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜ¿·Ä®2-36
ÂåÉ½¼Ô¡§°Â°æ µÁ°ìÏº
