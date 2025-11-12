スイーツ王国さっぽろ推進協議会（会長：古谷健）は、次世代を担うパティシエの発掘と札幌スイーツのさらなる振興を目指し、「さっぽろスイーツコンペティション2026～neoチーズケーキ～」を開催しております。去る11月6日（木）に実施した2次試食審査会において、応募総数28作品の中から、栄えある最終審査会へ進む入賞5作品が決定いたしました 。この5作品の考案者であるプロパティシエたちは、11月27日（木）の最終審査会で、グランプリの栄冠をかけて、最後のプレゼンテーションと審査に挑みます。

北海道産食材の新たな可能性を拓く「さっぽろ neo チーズケーキ」

今回のテーマは、北海道産の「糖」と100%北海道産の「チーズ」および「その他乳製品」を必須の材料とした、今までにない新しいチーズケーキのアイデアを追求する「さっぽろ neo チーズケーキ」です。近年の世界的な情勢不安や円安により外国産乳製品が高騰する中、高品質かつ安定した価格で供給されてきた北海道産の乳製品は、今、改めて注目を集めています。本コンペティションは、このような情勢を踏まえ、北海道の恵みを最大限に生かし、時代変化やニーズの多様化に合わせた新しいチーズケーキの形を創造することを目的としています。

市民参加企画：〈市民賞〉アプリ投票を開始

※５作品のエントリー番号は審査番号順となっています。

本コンペティションでは、専門審査員による厳正な審査とは別に、札幌市民の皆様にも審査にご参加いただきたいという思いから、〈市民賞〉を決めるアプリ投票を実施いたします 。この投票は、市民の皆様に最も愛される作品を選んでいただくための特別な賞であり、投票数が一番多い作品が〈市民賞〉を受賞いたします 。審査員が選ぶグランプリとは異なる視点での評価軸を設けることで、より多くの方にコンペティションに関心をお持ちいただきたいと考えております。

2次審査を通過した入賞5作品の画像は、現在「スイーツ王国さっぽろアプリ」にて公開中です。ぜひアプリを通じて、皆様が「最も美味しい」「魅力的」だと感じる作品にご投票ください。賞の名称：〈市民賞〉対象作品：2次試食審査を通過した入賞5作品投票方法：「スイーツ王国さっぽろアプリ」内にて投票投票受け付け期間：2025年11月7日（金）18時00分～11月25日（火）23時59分

※スイーツ王国さっぽろアプリは下記URLよりインストール可能となります。

グランプリ発表会は2026年1月に開催

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mediamagic.north_yogashi_app&pcampaignid=web_sharehttps://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%95%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%82%8D%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1661288563

グランプリ、準グランプリ、そして市民賞を含む全ての結果は、来年2026年1月14日（水）午前中に開催するグランプリ発表会で正式に発表いたします 。【主 催】スイーツ王国さっぽろ推進協議会【特別協賛】天下糖一プロジェクト、ミルクランド北海道

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=vKx2QA3Cakc

※さっぽろスイーツコンペティション2025の紹介動画