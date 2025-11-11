株式会社イーストメディカル（所在地：東京都新宿区新宿1-7-3、代表：白胗順一）は、火を一切使わずに電子レンジだけで料理に本格的な焼き目を付けられる画期的な調理器具「レンジマジック2」の販売を開始。「レンジマジック」シリーズの第二弾となる本製品は、電子レンジのみで美しい焼き目を実現し、より多様な調理を短時間で可能に。多忙な現代人の食生活に革命をもたらします。

公開１日で目標額の500％を達成

安全かつ手軽に焼き料理を楽しめる方法を確立した「レンジマジック」初代モデルは2023年にMakuakeで目標の8291%を達成する大ヒット商品となりましたが、今回、さらに進化しBIGプレートが付属した「レンジマジック2」もたった１日で500％を超える驚異のスピードで注目を集めています。

電子レンジで「焼く」「煮る」「炊く」調理の課題を解決

https://www.makuake.com/project/rangeplate2/

近年、共働き世帯の増加や単身世帯の拡大、高齢者の独居化が進み、簡単かつ安全に調理できる方法へのニーズが高まっています。電子レンジは時短調理に欠かせないツールですが、主な機能は「温め」。その構造上、焼く調理は難しい課題でした。レンジマジックは特殊なマイクロ派吸収発熱コーティングによりこの課題を解決、ガスコンロで調理したかのような本格的な焼き目がつきます。独特の香ばしさと風味、美しい焼き色のついたステーキや焼き魚を電子レンジ１つで調理可能。さらに煮物や炊飯まで可能な多機能性が注目を集めています。

「レンジマジック2」の主な特長

「レンジマジック2」は、電子レンジでの調理の概念を変える革新的な調理器具です。主な特長は以下の通りです。1. 簡単調理で本格的な焼き目 電子レンジで加熱するだけで、フライパンで焼いたような美しい焼き目がつきます。特殊なセラミック素材がマイクロ波を吸収し、鮮やかな焼き色とカリっとした食感を実現します。2. 油はねや煙、臭いなし 電子レンジ内で調理するため、油はねや煙の心配がなく、部屋に焼き肉や魚の臭いが残ることもありません。換気扇を回す必要もなく、冬場でも窓を開けずに調理できます。3. 進化した多機能性 初代モデルから進化しBIGプレートが付属したことで、ピザやパエリア、パンケーキなどさらにレシピの幅が広がりました。4. 多様な調理に対応 焼き目だけでなく、茹でる調理、煮る調理なども可能。米を炊くこともできるため、これ１つで様々な調理家電の役割を担います。

使用例と推奨メニュー

「レンジマジック2」で作れる料理は多岐にわたります- 肉料理：ステーキ、焼き肉、ハンバーグ、餃子など- 魚料理：焼き魚、サーモンステーキなど- 野菜料理：グリル野菜、野菜炒め、温野菜など- 煮る料理：煮物、鍋料理など- その他：ホットケーキ、餃子、ピザ、パエリア、炊飯実際のユーザーからは「火を使わないので高齢でも安心して料理ができる」「一人暮らしでも簡単に焼き魚が楽しめるようになった」「洗い物が少なくて助かる」などの声が寄せられています。

製品概要

- 製品名：レンジマジック2- 価格：9,800円（税込・Makuake特別価格）- 通常価格：19,600円（税込・予定）- 販売チャネル：Makuake（先行発売）

会社概要

- 会社名：株式会社イーストメディカル- 代表者：代表取締役 白胗順一- 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3