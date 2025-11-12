【後編】70代以上の飲食店選びは「信頼」と「納得」が決め手！情報過多時代の選択基準とは（SEO会社ランクエスト調べ）
飲食店選びの環境は、情報を“集める”段階から、“見極める”段階へと変化しています。グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの発展により、写真や価格、口コミ、位置情報などを誰もが簡単に比較できるようになりました。一方で、情報が溢れる今だからこそ、「どの情報を信じて決めるか」が以前にも増して重要になっています。
とりわけ70代以上の世代にとっては、経験に裏打ちされた判断力をもとに、数ある選択肢の中から“本当に信頼できる情報”を見つけ、自分に合った店を選ぶことが大きなポイントとなっています。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、70代以上の男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常の外食から特別な日の食事まで、どのように情報を集め、何を基準にお店を選び、どんな方法で検索しているのか。70代以上の飲食店選びにおける情報源・意思決定・検索行動の実態を、多角的に分析しています。
本調査が、70代以上の外食行動に見られる“信頼と納得”の選択プロセスを理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に向けたヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：70代以上の飲食店選びの実態と、SEO対策で求められる最適化ポイント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000334169/
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「食べログ」（69.2％）で、口コミ数の多さや写真付きレビューなど、情報量の豊富さが信頼につながっており、特別な日の店選びでも高い支持を得ています。
次いで「ぐるなび」（65.4％）が僅差で続き、予約機能やコース情報など、実用性を重視して利用する人が多いようです。
「ホットペッパーグルメ」（3.9％）や「一休.comレストラン」（3.9％）、「その他」（3.9％）は少数ながら回答があり、特定のニーズや目的で使い分けていることがうかがえます。
一方、「Retty」（0.0％）、「OZmall」（0.0％）、「ヒトサラ」（0.0％）」はいずれも回答がなく、利用が特定サイトに集中している点が特徴です。
口コミの信頼性や利便性が重視され、長年親しまれてきた定番サイトが中心的な情報源となっている様子が見て取れます。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
