【前編】70代以上の飲食店選びは「信頼」と「納得」が決め手！情報過多時代の選択基準とは（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストが70代以上の飲食店選びを調査！SEO対策のポイントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage1】
飲食店選びの環境は、情報を“集める”段階から、“見極める”段階へと変化しています。グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの発展により、写真や価格、口コミ、位置情報などを誰もが簡単に比較できるようになりました。一方で、情報が溢れる今だからこそ、「どの情報を信じて決めるか」が以前にも増して重要になっています。
とりわけ70代以上の世代にとっては、経験に裏打ちされた判断力をもとに、数ある選択肢の中から“本当に信頼できる情報”を見つけ、自分に合った店を選ぶことが大きなポイントとなっています。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、70代以上の男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常の外食から特別な日の食事まで、どのように情報を集め、何を基準にお店を選び、どんな方法で検索しているのか。70代以上の飲食店選びにおける情報源・意思決定・検索行動の実態を、多角的に分析しています。
本調査が、70代以上の外食行動に見られる“信頼と納得”の選択プロセスを理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に向けたヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：70代以上の飲食店選びの実態と、SEO対策で求められる最適化ポイント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000334172/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「友人・家族の口コミ」（36.0％）で、身近な人からの勧めや実体験を頼りに店を選ぶ人が多く、信頼できる相手の声が判断材料として重視されているようです。
「グルメサイト」（25.0％）、「検索結果ページ（Google／Yahoo!）」（20.0％）と続き、オンライン上での情報収集も一定の割合を占めています。
「Googleマップ」（16.0％）を利用して位置情報から店を探す人も少なくなく、日常的な外食でも“検索を起点とした選択”が浸透している様子です。
一方で、「YouTube」（6.0％・6人）や「公式サイト・公式アプリ」（4.0％・4人）、「SNS」（1.0％・1人）」の利用は限定的で、動画やSNSを通じた情報収集はまだ一部にとどまっています。「比較・まとめサイト」（2.0％・2人）や「その他」（1.0％・1人）」もごく少数でした。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage1】
飲食店選びの環境は、情報を“集める”段階から、“見極める”段階へと変化しています。グルメサイトや地図アプリ、予約プラットフォームの発展により、写真や価格、口コミ、位置情報などを誰もが簡単に比較できるようになりました。一方で、情報が溢れる今だからこそ、「どの情報を信じて決めるか」が以前にも増して重要になっています。
とりわけ70代以上の世代にとっては、経験に裏打ちされた判断力をもとに、数ある選択肢の中から“本当に信頼できる情報”を見つけ、自分に合った店を選ぶことが大きなポイントとなっています。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、70代以上の男女100名を対象にアンケートを実施しました。日常の外食から特別な日の食事まで、どのように情報を集め、何を基準にお店を選び、どんな方法で検索しているのか。70代以上の飲食店選びにおける情報源・意思決定・検索行動の実態を、多角的に分析しています。
本調査が、70代以上の外食行動に見られる“信頼と納得”の選択プロセスを理解する一助となり、今後のマーケティング戦略やSEO対策、情報発信の最適化に向けたヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ：70代以上の飲食店選びの実態と、SEO対策で求められる最適化ポイント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000334172/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「友人・家族の口コミ」（36.0％）で、身近な人からの勧めや実体験を頼りに店を選ぶ人が多く、信頼できる相手の声が判断材料として重視されているようです。
「グルメサイト」（25.0％）、「検索結果ページ（Google／Yahoo!）」（20.0％）と続き、オンライン上での情報収集も一定の割合を占めています。
「Googleマップ」（16.0％）を利用して位置情報から店を探す人も少なくなく、日常的な外食でも“検索を起点とした選択”が浸透している様子です。
一方で、「YouTube」（6.0％・6人）や「公式サイト・公式アプリ」（4.0％・4人）、「SNS」（1.0％・1人）」の利用は限定的で、動画やSNSを通じた情報収集はまだ一部にとどまっています。「比較・まとめサイト」（2.0％・2人）や「その他」（1.0％・1人）」もごく少数でした。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334169&id=bodyimage3】