チャンネル式米用色選別機の世界市場2025年、グローバル市場規模（紫外線式、赤外線式）・分析レポートを発表
2025年11月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「チャンネル式米用色選別機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、チャンネル式米用色選別機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のチャンネル式米用色選別機市場概要
本レポートによると、世界のチャンネル式米用色選別機市場は2024年に7億4,100万米ドルに達し、2031年には11億700万米ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.0％であり、穀物加工の自動化・高精度化に伴い、堅実な成長が見込まれています。本報告書では、米国の関税制度および国際貿易政策の動向が市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に及ぼす影響も分析しています。
チャンネル式米用色選別機は、米粒の欠損、変色、砕米、異物などを高精度に検出・除去する光学選別装置です。米が重力またはコンベヤによってチャンネルに流入し、高解像度カメラや光学センサーによって不良粒を識別、エアジェットで瞬時に排出します。この構造により、高い処理能力と精度を兼ね備え、品質向上と市場価値の向上に寄与します。特に大型の米穀加工施設や農業協同組合で広く利用され、効率的な生産管理を支える重要な機器です。
________________________________________
製品特性と技術動向
チャンネル式米用色選別機は、従来型の単列式やベルト式に比べて処理速度と安定性が高く、粒度や色差を精密に識別する点が特長です。装置には紫外線（UV）システムや赤外線（IR）システムが搭載され、米粒の外観だけでなく内部の欠陥検出も可能となっています。
近年では、人工知能（AI）と画像処理アルゴリズムを組み合わせたモデルが登場しており、微細な欠点や異物をより高精度に判別できるようになりました。また、クラウド連携によるデータ収集・品質分析機能の向上により、製造ライン全体の自動化と品質管理の効率化が進んでいます。
これに加え、省エネルギー設計やメンテナンスの容易化も開発の焦点となっており、特にステンレス構造や防塵設計によって耐久性と衛生性が高められています。持続可能な生産と廃棄ロス削減への関心の高まりにより、環境対応型製品への需要も急速に増加しています。
________________________________________
調査手法と分析構成
本レポートでは、製造業者別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を詳細に分析しています。販売台数、販売額、平均販売価格などの定量データに加え、市場構造、需給バランス、競争環境、政策的要因などを定性的に検討しています。
また、2025年時点での主要企業の市場シェア推定値や代表的な製品事例を提示し、競争戦略や地域別展開を比較しています。さらに、供給網の最適化、原材料価格の変動、輸送コストの影響など、外部経済要因も包括的に考察しています。
________________________________________
市場の主要特徴
米色彩選別機市場の拡大は、世界的な食料品質基準の厳格化と米穀加工産業の自動化推進によって支えられています。特にアジア諸国では、米の輸出競争力強化のために高品質選別技術の導入が加速しています。
また、人口増加と都市化に伴い、米の消費量が増加しており、効率的な選別システムの需要が高まっています。従来の人力検査や単純な機械選別では対応できない高精度な品質保証が求められる中で、チャンネル式装置の導入は不可欠となっています。
