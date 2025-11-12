“一枚の写真”から“文化体験”へ――プリクラ市場、CAGR8.9%でグローバルに拡大中
プリクラとは、小型の自動式キオスクまたは囲いの中にカメラを備え、多くの場合プリンターも付属する機器で、個人またはグループが自らの写真を撮るために設計されたものである。イベント会場、パーティー会場、ショッピングモール、娯楽施設などでよく見られ、プリクラは思い出を収めるための便利で娯楽的な手段を提供する。通常、即時の写真プリントまたはデジタルコピーを提供し、小道具、カスタマイズ可能な背景、楽しいフィルターなどの興味を引く機能を含むこともある。
プリクラの主な魅力の一つは、物理的なプリント物またはデジタルファイルのいずれかとして、即座に写真を提供する能力である。最新のプリクラでは、ユーザーがメールやソーシャルメディアを通じて写真を直接共有できる場合が多く、特別な瞬間を簡単に配布し保存することを可能にする。テーマに合わせた背景、小道具、デジタルエフェクトなどのカスタマイズ可能な要素を含むことで、ユーザーは自身の写真を個人化し、全体的な体験を向上させることができる。
高度なプリクラは静止画像を超え、GIF やショートビデオの作成機能、さまざまなデジタルフィルターやオーバーレイなどの機能を提供する。これらのインタラクティブな機能強化により、プリクラはパーティー、結婚式、企業イベントなど幅広い場面で人気の選択肢となり、ゲストに思い出に残る楽しい体験を提供する。
業界発展の特徴：体験型エンタメとテクノロジーの融合が鍵となる
プリクラ業界の発展を支える最大の特徴は、技術革新と消費者体験の両立にある。AIを活用した画像補正技術やARエフェクト、ジェスチャー認識などの導入により、ユーザーは単なる写真撮影を超えた「自己演出」を楽しむことができる。さらに、クラウド上でのデータ保存やSNSへの即時シェアが容易になったことで、プリクラはデジタルコミュニケーションの一部として定着しつつある。また、商業施設やイベントへの導入が進み、インスタレーション型のプロモーション手段としても注目されている。市場では、若年層のみならず観光客やファミリー層までターゲットが拡大しており、地域文化と連動したテーマ型プリクラの展開も活発化している。これにより、プリクラは「一枚の写真」ではなく、「瞬間を共有する文化装置」としての存在感を強めているのである。
市場規模の動向：安定成長を続ける体験型写真市場
LP Informationの最新レポート「グローバルプリクラ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/17762/photo-booth）によると、2025年から2031年にかけてグローバルプリクラ市場は年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大し、2031年には1.77億米ドルに達すると予測されている。この成長を支える背景には、アジア地域を中心としたレジャー産業の復調と、欧米における「レトロフォト体験」ブームの広がりがある。特に、スマートフォン世代の消費者が求める“アナログ＋デジタル”のハイブリッド体験が市場拡大を牽引している。また、コーポレートイベントやウェディング、観光施設などへの設置増加が需要の安定化に寄与しており、BtoB市場の潜在力も高まっている。市場全体としては、リアルな撮影空間とデジタル共有の融合が、今後も持続的な成長の原動力となる見通しである。
図. プリクラ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334029&id=bodyimage1】
